Fabiana Justus se emociona ao ver Rafaella Justus com vestido de debutante

A irmã mais nova de Fabiana Justus, Rafaella, reunirá familiares e amigos em uma festa de aniversário luxuosa para celebrar os 15 anos

Em pouco menos de 24 horas, Rafaella Justus receberá amigos e familiares em uma luxuosa festa de aniversário para celebrar os 15 anos, e está com os preparativos a todo vapor. Nesta quinta-feira (29), a irmã mais velha dela, Fabiana Justus, contou que se emocionou ao ver, através de uma ligação de vídeo, a adolescente vestida com a roupa de debutante e explicou o motivo de acompanhar as decisões sobre a festa à distância.

Fabi teve alta hospital em junho deste ano, depois de passar mais de um mês internada para tratar um diagnóstico de Leucemia Mileoide. Desde então, a influenciadora e empresária tem mantido o repouso em casa, sem receber muitas visitas e sem frequentar lugares com pessoas que não sejam do seu convívio. Por esta razão, não pôde acompanhar a irmã.

"A Rafa acabou de me ligar. Eu tento participar ao máximo, de longe, mas eu queria estar presentes em todos esses momentos, porque tiveram todas as provas de roupa, teve degustação de comida, dos doces e de tudo eu queria ter participado, mas eu não pude", explicou Fabi.

No entanto, a irmã mais nova encontrou uma maneira de incluir a irmã, fazendo questão de ligar sempre que estava tomando as decisões da festança:"Ela me ligou agora 'pronta', com o cabelo, a 'make' e tudo o que ela vai usar amanhã. Vocês não entendem a princesa que ela ficou. Estou emocionada. Minha irmãzinha cresceu! Ela sempre me faz presente de alguma forma. Te amo, Rafa", relatou a influencer.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Rafaella reúne mãe e madrasta em prova de vestido

Uma semana antes da festa de aniversário, Rafa Justus encantou a mãe, Ticiane Pinheiro, e a madrasta, Ana Paula Siebert, ao provar pela primeira vez o vestido de debutante pronto.

No registro compartilhado por Ticiane, ela e a esposa de Roberto Justus aparecem sorridentes com a escolha da menina, que foi mantida em segredo por Rafaella: "Babonas", brincou Ana Paula.