Ex-Chiquititas, Felipe Chammas e Elisa Veeck falam sobre transição de carreira

Em entrevista à CARAS Digital, Felipe Chammas e Elisa Veeck, que participaram da novela 'Chiquititas', falaram sobre a decisão de mudar de carreira

Felipe Chammas e Elisa Veeck participaram da primeira versão de 'Chiquititas', novela exibida no SBT entre julho de 1997 e janeiro de 2001, interpretando os personagens Rafa e Fran. Apesar do sucesso do folhetim infantil, os dois acabaram deixando a carreira artística de lado e seguiram novos rumos.

No último sábado, 7, o SBT reuniu o elenco da novela para gravar o especial 'Geração Chiquititas', que vai ao ar no próximo dia 15, e em entrevista à CARAS Digital, Felipe e Elisa falaram sobre o reencontro e também sobre a transição de carreira.

"[Chiquititas] Marcou gerações, emocionante. 27 anos depois estamos aqui no lugar de origem, com as mesmas pessoas que a gente gosta, que a gente trabalhou e vivenciou. Eu estou emocionadíssimo e ansioso", disse Felipe antes de gravar o especial.

Elisa, que fez par romântico com os personagens de Jonatas Faro e Bruno Gagliasso, também não escondeu a felicidade de reencontrar os colegas de trabalho e reviver os momentos que eles passaram juntos ao longo das gravações. "Foi uma sensação muito doida chegar aqui. Eu estava chegando no SBT, mas 30 anos depois, entrando nos mesmos espaços, mas agora sendo mulher, adulta, outra vida... Tanta coisa mudou, mas estamos aqui revivendo. É como abrir um álbum, mas ao invés de ser uma foto, é a gente mesmo vivendo tudo isso", refletiu.

Qual a nova profissão de Felipe Chammas?

Quando entrou para o elenco de 'Chiquititas', Felipe Chammas tinha apenas 13 anos e como gravava na Argentina, o elenco não tinha ideia de como a novela estava fazendo sucesso no Brasil. "Na época explodiu, e a gente só teve noção na primeira vez que voltamos ao Brasil para gravar um programa. A gente não tinha noção porque lá não passava, então vivíamos uma vida normal na Argentina", contou.

Após o fim da novela, Felipe até tentou seguir na carreira artística, mas com a falta de oportunidades, ele decidiu investir em outra profissão. "Eu tentei até os meus 20 anos, mas depois dos 20 eu vi que não surgia mais nada. Eu tinha que seguir a vida, tinha que trabalhar e viver", revelou ele, que decidiu fazer um curso para se tornar um comissário de voo devido à insistência de uma amiga que sua mãe fez na época em que ele gravava 'Chiquititas'.

"Hoje eu sou comissário de voo, 18 anos na área. Na época da novela, uma colega, que hoje virou amiga, ela tinha muita amizade com a mãe do Pierre [Bittencourt - o Mosca], e ela foi para a Argentina estudar espanhol porque ela já era comissária. Ela pegou muita amizade com a minha mãe também e depois que voltamos para o Brasil ela ligava direto para a minha mãe, às vezes eu atendia e ela perguntava se eu estava trabalhando. Ela foi me convencendo e eu acabei entrando para a aviação", explicou.

Além de mudar de profissão, Felipe também mudou bastante fisicamente, mas alguns fãs da novela consegue reconhecê-lo. "É difícil me reconhecer porque eu mudei muito, mas às vezes reconhecem e falam: 'você fez o Rafa em Chiquititas?'. Eu acabo ficando vermelho porque não estou mais na área, mas é bacana, gostoso", completou.

Felipe Chammas, o Rafa em Chiquititas - Foto: SBT/Rogerio Pallatta

Por que Elisa Veeck mudou de carreira?

Assim como Felipe Chammas, Elisa Veeck também deixou a carreira artística para seguir uma nova profissão. Ela cursou a faculdade de jornalismo e atualmente trabalha na CNN Brasil, comandando o 'Live CNN Brasil'.

"Tem 15 anos que passei a apresentar e há 10 anos sou âncora de telejornal. Um mundo tão diferente e distante, que hoje faz totalmente parte de mim, que quando eu venho aqui [no SBT], eu penso assim: 'nossa, eu sou o efeito disso'. Isso aqui ajudou a formar quem eu sou. Eu me alfabetizei na televisão fazendo isso, então toda a minha base para ter amor pelo que eu faço hoje, começou aqui com essas pessoas. É um sentimento de agradecimento e de emoção", afirmou.

Elisa até pensou em seguir a carreira de atriz. "Nos primeiros anos eu tentei super. Fui para o teatro, fazia testes, mas nunca rolava como eu queria, a carreira não desenrolava como eu desejava e eu acho que com o tempo, eu fui me distanciando um pouco", contou.

"Mas hoje, isso é muito doido, sendo jornalista, eu percebo que todo antes me preparou para o agora. Eu não me vejo fazendo outra coisa, eu não me vejo de outra maneira. Eu vejo que tudo foi como tinha que ser e tudo que vivi antes, até das tentativas e erros, me ajudou a formar quem eu sou hoje", acrescentou.

Veeck também falou como o público reage quando lembram que ela fez 'Chiquititas'. "As pessoas levam um susto. Elas têm uma sensação maravilhosa e, ao mesmo tempo, acessar uma época da vida delas e isso deixa as pessoas um pouco confusas: 'eu estou vendo uma notícia, uma coisa séria, mas de alguém que acessa um lugar de infância?'. Eu acho que rola uma bagunça na cabeça de quem assiste, porque muita gente diz: 'eu assistia Chiquititas, eu era fã da novela, e hoje eu sou sua fã como jornalista'. Então isso é sensacional", completou.

Elisa Veeck, a Fran em Chiquititas - Foto: SBT/Rogerio Pallatta

