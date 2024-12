Ex-BBB Vyni choca ao mostrar evolução corporal após 2 meses de academia

O ex-BBB e influenciador digital Vyni choca os seguidores ao compartilhar o antes e depois do corpo após seguir treino e dieta com acompanhamento

O ex-participante do Big Brother Brasil 22, Vyni, surpreendeu os seguidores nesta quinta-feira, 5, ao compartilhar sua evolução corporal após 2 meses de treinos na academia. O influenciador comparou uma foto de setembro e outra de novembro dos músculos.

Vyni contou porque decidiu começar uma nova vida. "Fui trocado por um "boy padrão" (não dava pra competir). Porém, tomei vergonha e decidi buscar a minha melhor versão! Só 2 MESES de protocolo e tão aí os resultados. Daqui a 6 meses vamos ver quem troca quem", disparou no X (antigo Twitter).

Nos comentários da publicação, os seguidores se surpreenderam com a mudança: "Eu em 8 meses não consegui metade do seu resultado", se surpreendeu um seguidor. "Tá com um shape massa", elogiou outro. "Foco! Não ligue para os invejosos", disse mais uma. "Sinto que preciso disso também", divertiu-se outra.

Confira, abaixo, a publicação com o antes e o depois do corpo de Vyni no Instagram:

Uma publicação compartilhada por Vyni (@vyniof)

Desabafo

Em abril, o influenciador fez um forte desabafo sobre os ataques que sofre de haters desde que saiu do programa. Isso porque Vyni é duramente criticado nas redes sociais por seu jeito "desastrado", considerado por alguns como algo forçado. Ele também tem sido alvo de comentários negativos por sua nova aparência após se submeter a procedimentos estéticos.

"Eu, sinceramente, desisto. Não consigo gostar de mim. Não consigo conviver comigo. Quando mais tento, mais tenho raiva do que vejo. Agradeço as mensagens de carinho e reitero minhas desculpas", iniciou no X.

Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Vyni passou por uma harmonização facial e colocou lentes de resina nos dentes, apresentando um novo visual.

O influenciador pediu forças a Deus para seguir em frente, porque tem uma família que precisa dele: "Agora é seguir sendo aquilo que consegui refazer de mim, pois foi o jeito que encontrei. Tenho uma família que depende de mim. E que meu Deus me fortaleça, mais uma vez", escreveu.

O forte desabado do ex-BBB preocupou seus fãs que deram apoio e desejaram melhoras ao ex-brother:

"Vyni, você é jovem. Sai das redes sociais por um tempo, foca em você", "Arrasaram com o seu psicológico! Não deixe a maldade de 'gente boa' te definir", "Conversa com um terapeuta, você viveu um pós-difícil com o término do reality", foram alguns dos comentários na publicação.

