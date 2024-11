Eliezer chora ao fazer desabafo em meio a internação do filho caçula

O influenciador digital Eliezer usou as redes sociais para desabafar em meio a internação de seu filho caçula, Ravi; veja o que ele disse

Com apenas 15 dias de vida, o bebê Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, precisou ser internado para cuidar da saúde. Na tarde desta quinta-feira, 28, o influenciador usou as redes sociais para desabafar e contou que sua filha mais velha, Lua, de 1 ano, o surpreendeu ao perguntar pelo irmão.

Nos stories do Instagram, ele relatou: "Ontem, eu estava com a Lua à noite, fazendo-a dormir, e ela foi até a porta do quarto e pediu para abrir. Aí, eu falei que era hora de dormir, e ela começou a falar 'mão, mão'. Então, fui dar a mão para ela, porque ela costuma dizer 'mão' para que peguemos na mão dela e a levemos até onde quer ir".

E complementou: Geralmente, é assim. E eu dando a mão para ela, mas ela começou a tirar a mão e ficou irritada. Falei: 'Não é possível' Ela, na verdade, estava falando 'irmão'. Eu perguntei: 'Irmão? Quer ver o neném?' E ela respondeu: 'É.'", desabafou. Na legenda, concluiu: "Eles entendem e sentem tudo"

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, é internado e passa por cirurgia

O filho de Viih Tube e Eliezer, o pequeno Ravi, nascido no dia 11 de novembro, está internado em um hospital em São Paulo. A notícia foi dada com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles nesta quarta-feira, 27.

Segundo informações da jornalista, o bebê está desde domingo, 24, no Hospital Albert Einstein, onde também passou por uma cirurgia que teria durado várias horas. A assessoria do casal confirmou a história, mas disse que os ex-BBBs preferem ficar em silêncio no momento complicado.

“Realmente o Ravi foi internado, mas Viih Tube e Eliezer não irão se pronunciar, pois estão totalmente focados na recuperação do bebê. Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos, por favor”, informaram.