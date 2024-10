Dupla com Matheus, Kauan enfrenta dificuldades para retornar ao Brasil devido ao furacão Milton

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, não conseguiu retornar ao Brasil por conta do furacão Milton e precisou permanecer nos EUA

Nesta quarta-feira, 9, o sertanejo Kauan, da dupla com Matheus, usou as redes sociais para relatar sua tentativa de voltar para o Brasil após ser informado de que o furacão Milton está se aproximando da Flórida. Por meio dos Stories do Instagram, o cantor compartilhou que não conseguiu completar viagem e segue nos Estados Unidos sem previsão de retorno até o momento.

"Indo embora hoje, [estou com um] pouquinho de medo que vamos sobrevoar perto do furacão, mas está nas mãos de Deus", escreveu ele na última terça-feira, 8. Pouco tempo depois, ele informou que não foi possível completar o voo. "E agora ainda deu problema no avião saindo daqui de Las Vegas. Duas horas esperando ver o que é o problema e nada!".

Ainda nos Stories, Kauan surgiu entediado. "Até agora nada de sair", relatou ele, que também se mostrou confiante: "Que dê tudo certo". Cerca de uma hora depois, ele lamentou: "Não deu, galera, pra embarcar só Deus sabe agora como e que dia vamos! Amanhã é aniversário do meu e a gente não vai estar. [O furacão] está pior que imaginavam".

Nesta manhã, o artista voltou às redes sociais para trazer atualizações aos seguidores. "Não conseguimos voltar para o Brasil, ficamos em Altanta, amanhã [vamos] tentar pegar outro voo", disse o cantor. Na sequência, Kauan se declarou para o filho, Bernardo, que está fazendo aniversário. "Te amo infinito".

Confira os Stories do cantor na galeria abaixo:

Kauan revela que fez travessia ilegal para entrar em país

O cantor Kauan, da dupla sertaneja com Matheus, surpreendeu os fãs ao relatar um episódio envolvendo sua vida pessoal. Em março deste ano, durante a participação no podcast 'PodPah', o artista revelou que já fez uma travessia ilegal para conseguir entrar nos Estados Unidos.

De acordo com o músico, a jornada a pé aconteceu quando ele tinha 17 anos e durou cerca de 28 dias. "Passei por Guatemala, Panamá, dormi em uma casa com a parede cravada por balas. Fiquei um mês nessa. São cerca de 22 horas andando por dia", explicou Kauan aos apresentadores Igor e Thiago, conhecidos como Igão e Mítico.

Segundo o artista sertanejo, a travessia é perigosa, uma vez que em regiões próximas à fronteira estadunidense existem confrontos armados de coiotes (pessoas que cobram para levar ilegalmente imigrantes) com policiais norte-americanos. Confira mais detalhes!