Deborah Secco divide cliques raros ao lado dos irmãos em data especial

A atriz Deborah Secco comemorou o Dia dos Irmãos dividindo várias fotos ao lado de Barbara e Ricardo Secco nas redes sociais

Deborah Secco usou as redes sociais para apresentar seus dois irmãos aos seus seguidores. Nesta quita-feira, 5, é comemorado o Dia dos Irmãos e a atriz publicou fotos antigas e mais recentes ao lado de Barbara e Ricardo Secco.

"Me ajuda a montar esse carrossel de irmãos comigo? Pra aproveitar que hoje é comemorado o #DiaDoIrmão, quero apresentar pra vocês meus dois irmãos lindos, Barbara e Ricardo", escreveu a artista no começo da publicação.

Em seguida, Deborah pediu para os fãs usarem a nova função do Instagram, que permite que os usuários acrescentem fotos e vídeos a postagem de outra pessoa. "Mas também quero conhecer os irmãos de vocês! Bora testar essa nova função do Instagram?", completou.

Vale lembrar Deborah perdeu uma irmã na infância. A atriz tinha apenas dois anos quando Ana Luísa morreu aos cinco anos em decorrência de problemas de saúde. Em entrevista ao programa 'Conversa com Bial', da Globo, ela falou sobre a perda. "Ela era igual a mim. Nas fotos de bebê, a gente não sabe se sou eu ou ela", contou na ocasião.

Confira:

Deborah Secco manda recado certeiro após assumir sexualidade

Na última quarta-feira, 04, Deborah Secco voltou a chamar atenção em suas redes sociais. Depois de se assumir bissexual, a artista usou uma camiseta com um recado nada discreto sobre beijar outras mulheres. Vale destacar que a atriz está solteira desde abril deste ano, quando colocou um ponto final em seu casamento com Hugo Moura.

Através dos stories de seu perfil no Instagram, Deborah apareceu posando no espelho de casa para exibir o look do dia. Usando jeans azul e camiseta branca, a escolha poderia parecer simples, mas a artista decidiu apimentar com a estampa da blusa: "Beije mulheres, gostoso demais", a atriz mandou um recadinho para as futuras pretendentes. Confira!