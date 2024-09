Davi Brito está namorando? Modelo flagrada aos beijos com ex-BBB abre o jogo

Modelo vista em clima de romance com Davi Brito recentemente revelou qual o verdadeiro status da relação entre ela e o ex-BBB

Após as últimas polêmicas envolvendo sua vida pessoal, Davi Brito, campeão do BBB 24, decidiu não falar mais publicamente a respeito de seu status de relacionamento. No entanto, em agosto deste ano, o jovem foi visto aos beijos com uma morena misteriosa durante a comemoração de seu aniversário, realizada em um barco.

A moça flagrada em clima de romance com Davi trata-se da modelo e influenciadora Aline Bianca. Apesar de ainda não ter tornado público o affair, tudo indica que os dois estão mesmo vivendo um romance.

Em entrevista a Tiago Di Araujo, do 'BNews', a modelo abriu o jogo sobre o envolvimento com o ex-brother e contou como tem lidado com as críticas desde que foi vista ao lado do baiano. Sem entregar muitos detalhes, Aline Bianca confirmou que affair existe.

"Estamos nos conhecendo, e hoje somos mais que amigos, mas prefiro não definir rótulo. Como precisei voltar para Recife para uma cirurgia, estamos um pouco mais distantes fisicamente, mas mantendo contato e uma ótima relação. Nos falamos tanto por mensagem e ligação de vídeo", declarou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito🧿 (@davibrito_atropaof)

Ao longo do bate-papo, a affair de Davi Brito não escondeu o quanto está ansiosa para encontrá-lo novamente. "Após 30 dias volto para Salvador e vamos poder nos reencontrar. Tenho um carinho muito grande por ele e não descarto um futuro entre nós", disse.

"Por enquanto a saudade a gente mata por telefone mesmo. Mas confesso que está grande", acrescentou Aline Bianca. A jovem, que deve retornar para a capital baiana no próximo mês, ainda explicou que procura não absorver os ataques após a repercussão do romance.

"As críticas fazem parte da vida de qualquer criador de conteúdo, e, claro, elas vieram em maior proporção dessa vez. No entanto, como eu precisava focar na minha recuperação devido à cirurgia, escolhi não me abalar e dediquei toda a minha energia em ficar bem. Prefiro sempre olhar para o lado positivo e seguir firme no meu trabalho", concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aline Bianca (@alinebiancca)

Davi critica atitude de peoa com Raquel Brito em 'A Fazenda 16'

Campeão do BBB 24, Davi Brito não esconde sua torcida para a irmã, Raquel Brito, em 'A Fazenda 16'. Na noite de terça-feira, 17, enquanto acompanhava o reality rural de casa, o jovem fez questão de dividir com o público sua opinião sobre os primeiros dias do confinamento.

Por meio de uma live no Instagram, Davi comentou as escolhas da Prova do Fazendeiro. Um detalhe, no entanto, não agradou o ex-brother. Isso porque, a participante Camila Moura trocou Raquel por outro colega durante a dinâmica do jogo.

Sem papas na língua, ele criticou a atitude da ex-esposa de Lucas Buda e garantiu que, caso Camila vá para a Roça, ele votará para eliminá-la; confira mais detalhes!