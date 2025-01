Após assumir o relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula, Davi Brito usou as redes sociais para se pronunciar sobre as críticas recebidas

Nesta semana, Davi Brito recorreu às redes sociais para demonstrar seu incômodo com os comentários que vem recebendo desde que assumiu o relacionamento com a cirurgiã-dentista Adriana Paula. Campeão do BBB 24, o influenciador pediu respeito aos internautas.

“Eu fico abismado, porque eu sei que quanto mais é dado, mais é cobrado. Eu fico triste porque vejo nos olhos das pessoas, após o ‘Big Brother’, uma certa cobrança. As pessoas ultrapassam o limite do respeito, porque elas entendem assim: ‘Ele chegou num lugar que eu não consegui chegar, então eu votei nele e tenho direito de falar’”, iniciou em seu perfil no Instagram.

“Se você não impõe respeito às pessoas, nem você se respeita. Se você abre sua boca pra denegrir a imagem de uma pessoa, isso não tá falando nada de mim não, mas de quem é você e seu caráter. Quero deixar um recado pra você que é fofoqueiro, que fala mal da minha vida e de mim: Gente, já acabou o ‘BBB24’, já estamos em 2025 e o povo ainda continua falando de mim, me difamando, mas já acabou, e eu já ganhei”, prosseguiu o ex-brother.

Na sequência, Davi ressaltou que os internautas tem o costume de opinar em muitas áreas de sua vida. “Tem um bocado de abestalhado que fica falando da minha vida. Se eu namoro fala, se eu termino fala, se eu piso ali fala, se eu bebo fala, tudo o que eu faço, fica falando. Não estão me afetando em nada, porque vocês não pagam minhas contas”, finalizou.

Davi Brito é criticado por namoro e xinga: 'Vão pra casa do caralh*



Quem é a namorada de Davi Brito?

Davi Brito está namorando! O campeão do BBB 24, da TV Globo, surpreendeu os fãs nos últimos dias ao revelar que está comprometido com Adriana Paula. O jovem assumiu a relação na última sexta-feira, 17, quando publicou as primeiras fotos do casal em uma viagem.

"Se a vida é feita de amor, eu resolvi que a partir de hoje eu vou amar ela com você", declarou o ex-brother ao compartilhar um álbum de registros românticos com a companheira. Agora, que tal conhecer um pouco mais sobre Adriana?

Cirurgiã-dentista, a moça é residente em Harmonização Orofacial. Com mais de 90 mil seguidores em seu perfil no Instagram, Adriana Paula costuma dividir com o público registros de seu dia a dia.

No último domingo, 19, a profissional da área da saúde compartilhou algumas fotos do passeio romântico que realizou ao lado de Davi Brito na Chapada Diamantina, na Bahia. "O melhor presente que você pode dar a si mesmo é uma vida que você ama, ao lado de quem você escolheu amar", declarou ela na legenda.

