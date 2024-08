Craque Marcelo revela que filhos sonham em ser jogadores: ‘Fico nervoso’

Em entrevista à Revista CARAS, Marcelo Vieira e a esposa, Clarice Alves, falam dos herdeiros Enzo e Liam, que sonham em ser jogadores de futebol

De volta ao Brasil após quase duas décadas fora, Marcelo Vieira (36) celebra o retorno ao Fluminense, time carioca que o revelou para o esporte. E em entrevista à Revista CARAS, o ídolo do Real Madrid e craque da Seleção Brasileira conta que o primogênito Enzo (14) – fruto do casamento com a atriz Clarice Alves (35), com quem está desde a adolescência e tem dois filhos – ficou na Espanha porque está jogando na categoria sub-15 do clube espanhol. Já o mais novo, Liam (8), faz parte do sub-9 do Tricolor das Laranjeiras. “Fico nervoso”, diz ele, quando assiste as partidas de futebol dos herdeiros.

Clarice revela que, normalmente, fica de 10 a 15 dias no Rio de Janeiro e uma semana em Madri, com Enzo. Todo esse movimento, de acordo com ela, exige muita organização com a rotina de cada um da família. “Nós quatro temos agendas muito corridas e procuro sempre estar presente nos momentos mais importantes de cada um deles. Por mais cansativo que possa ser, sempre tento ver o lado positivo. Enzo está escolhendo seus caminhos, conquistando sonhos, está feliz”, destaca a mãezona, que não fica mais de duas semanas sem ver o herdeiro.

“Eu aprendo a lidar com a saudade, já que, quando estou perto de um, estou longe do outro. Mas acredito que essa experiência nos une e fortalece ainda mais como família. Vibramos muito com as conquistas pessoais uns dos outros”, completa. Assim como o mais velho, o caçula também segue os passos do pai e faz parte do sub-9 do Fluminense. “Fico muito nervoso quando vejo os jogos, mas a Clarice fica ainda mais (risos)”, entrega o craque.

No auge dos seus 36 anos, Marcelo ainda confessa não pensar em aposentadoria após retorno ao Brasil. “Sempre pensei em jogar até os 33 anos, mas o tempo foi passando e continuo me sentindo bem. Além disso, os meus filhos me pedem para continuar jogando, por isso ainda não pensei em parar. Vou vivendo cada dia de uma vez. É muito bom jogar bola e, enquanto eu estiver me sentindo bem, com essa vontade, seguirei em frente”, avisa.

O craque se sente realizado ao fazer um balanço de sua trajetória. “Tenho muito orgulho do que conquistei ao longo dos anos e considero a minha trajetória vitoriosa, sendo que ela ainda não acabou. Quero deixar um legado para os meus filhos e para os jovens que não acreditam em si. Tudo é possível se você tem vontade, humildade e um pouco de sorte também. Sempre conduzi a minha trajetória desse jeito, e é o que eu tento transmitir para os jovens atletas”, finaliza.