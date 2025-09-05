Com Virginia viajando, Zé Felipe mostra como está com os filhos

Divorciado de Virginia Fonseca, Zé Felipe mostra momento com os três filhos em sua mansão em Goiânia e encanta; veja as fotos

O cantor Zé Felipe mostrou mais uma manhã ao lado dos três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, em sua mansão em Goiânia. Morando ao lado da casa one vivia com Virginia Fonseca, o famoso compartilhou nesta sexta-feira, 05, como iniciaram o dia.

Enquanto a empresária está voltando para o Brasil, após viajar com os amigos para a Espanha, o herdeiro do sertanejo Leonardo e de Poliana Rocha aproveitou para curtir sua vez com os herdeiros. O famoso então encantou com os cliques.

Ao lado da primogênita, Zé Felipe apareceu fazendo careta e ela esbanjou toda sua fofura. Em seguida, Maria Flor exibiu seu charme ao posar com um chapéu rosa na cabeça. O caçulinha também encantou os internautas ao aparecer sorrindo.

Solteiro desde o término de seu casamento com Virginia Fonseca, no fim de maio deste ano, o cantor revelou sua preferência de beijo. Enquanto ele é alvo de boatos envolvendo Ana Castela, a ex-mulher foi vista saindo de um iate de luxo com o jogador de futebol Vini Jr.

Zé Felipe mostra momento com os filhos e encanta - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele no domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos. Saiba mais aqui!

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.