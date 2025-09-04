CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Atualidades
  2. Zé Felipe fala sobre fase solteiro e revela preferência na hora do beijo
Atualidades / Vida amorosa

Zé Felipe fala sobre fase solteiro e revela preferência na hora do beijo

Solteiro desde o fim do seu casamento com Virginia Fonseca, cantor Zé Felipe falou sobre suas preferências na hora do beijo

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 04/09/2025, às 14h27

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Zé Felipe
Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Solteiro desde o fim do seu casamento com  influenciadora digital Virginia Fonseca, em maio deste ano,  cantor Zé Felipe falou sobre suas preferências na hora do beijo. Em entrevista à Rádio Band FM, divulgada nas redes sociais do canal nesta quarta-feira, 3, o cantor respondeu ao ser questionado se prefere beijar uma amiga ou uma ex.

“Beijar uma amiga, né?”, escolheu o filho do cantor Leonardo.“Ah, uma amiga! Porque afinal de contas pode ser uma amizade colorida. Danadinho”, devolveu o jornalista. “Exatamente”, retrucou o artista, que falou ainda como está aproveitando a solteirice.

“Você está beijando muito na boca?”, perguntou o comunicador. “Tô nada”, garantiu o cantor. “Nem nesses dois dias do Barretão, nada?”, indagou o jornalista. “Pois é, cara. Você viu o tanto que eu estou bebendo? Aí, não está dando nem tempo”, brincou o famoso.

O divórcio de Virginia e Zé Felipe 

O divórcio do cantor Zé Felipe e da influenciadora digital Virginia Fonseca foi concluído no Tribunal de Justiça de Goiás. Segundo o Portal Leo Dias, um dos pontos definidos no acordo foi o valor da pensão alimentícia destinada aos três filhos do casal: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2 anos; e José Leonardo, de 10 meses.

De acordo com a publicação, Zé Felipe deverá pagar R$ 60 mil mensais em pensão, valor dividido igualmente entre as crianças, garantindo R$ 20 mil para cada filho e mantendo o padrão de vida que tinham durante a união dos pais.

Nome de solteira

Além disso, Virgínia volta a usar seu nome de solteira. Recentemente, os internautas notaram que ela retirou o nome do artista que usava em seu perfil. Antes, ela usava o nome completo Virginia Fonseca Serrão Costa. Agora, passou a se apresentar apenas como Virginia. O sobrenome Costa pertence à família de Zé Felipe e é herdado do pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo.

Como foi o anúncio da separação?

Os dois fizeram um post juntos para contarem que estão se separando. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram. 

Leia também: Tem volta? Márcia Sensitiva faz análise sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Zé FelipeVirginia Fonseca
Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

Viagem

Virginia Fonseca - Foto: Reprodução / Instagram

Conheça a mansão luxuosa onde Virginia Fonseca está hospedada em Marbella

Nova cerimônia!

Thiago Nigro e Maíra Cardi - Foto: Reprodução/Instagram

Maíra Cardi revela que vai se casar com Thiago Nigro na Grécia: 'Ele nem sabe'

GENTE!

Barrie Dewitt-Barlow - Foto: Reprodução/Instagram

Bilionário paga fortuna por óvulos de modelo e justifica: 'Ninguém quer criança feia'

Eita!

Luan Pereira - Foto: Reprodução / Instagram

Luan Pereira rebate versão de Dado Dolabella sobre polêmica: 'Empurrando'

Solidariedade

Marieta Severo - Foto: Globo / Fabio Rocha / e Divulgação

Marieta Severo faz doações para o Retiro dos Artistas e é chamada de 'anjo'

ESTÉTICA

Xuxa Meneghel - Foto: Blad Meneghel

Cabelo de Xuxa meses após transplante capilar surpreende; veja o antes e depois

Últimas notícias

Estela (Larissa Manoela)Êta Mundo Melhor!: Farsa de Estela pode ser exposta com retorno de personagem inesperada
Virginia Fonseca e Vini JrPrevisão: Márcia Sensitiva faz análise sobre Virginia e Vini Jr
Robert Pattinson, Kristen Stewart e Taylor LautnerFilmes da saga Crepúsculo serão exibidos gratuitamente no YouTube
NoneCristais e energia: Patrícia Luz leva reflexões sobre bem-estar ao CARAS Talks Good Vibes
Travis Kelce no BrasilTravis Kelce fala da noiva, Taylor Swift, em visita ao Brasil: ‘Divertida'
Jimin e Song Da EunSerá que Jimin do BTS terminou o novo relacionamento? Confira!
Bonner deixará as funções executivas e diárias do "Jornal Nacional" para se dedicar ao programa 'Globo Repórter'Como ficará William Bonner após o Jornal Nacional? Astróloga revela: 'Não tem como ele fugir'
NoneLeandra Leal fala sobre experiência de gravar filme com mãe e filha
Virginia FonsecaVirginia Fonseca se despede da Espanha após viagem com amigos: 'Estava precisando'
7 doramas que estão na Netflix7 doramas imperdíveis para assistir na Netflix - CARAS Indica
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade