Zé Felipe fala sobre fase solteiro e revela preferência na hora do beijo

Solteiro desde o fim do seu casamento com Virginia Fonseca, cantor Zé Felipe falou sobre suas preferências na hora do beijo

Solteiro desde o fim do seu casamento com influenciadora digital Virginia Fonseca, em maio deste ano, cantor Zé Felipe falou sobre suas preferências na hora do beijo. Em entrevista à Rádio Band FM, divulgada nas redes sociais do canal nesta quarta-feira, 3, o cantor respondeu ao ser questionado se prefere beijar uma amiga ou uma ex.

“Beijar uma amiga, né?”, escolheu o filho do cantor Leonardo. “Ah, uma amiga! Porque afinal de contas pode ser uma amizade colorida. Danadinho”, devolveu o jornalista. “Exatamente”, retrucou o artista, que falou ainda como está aproveitando a solteirice.

“Você está beijando muito na boca?”, perguntou o comunicador. “Tô nada”, garantiu o cantor. “Nem nesses dois dias do Barretão, nada?”, indagou o jornalista. “Pois é, cara. Você viu o tanto que eu estou bebendo? Aí, não está dando nem tempo”, brincou o famoso.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Rádio Band FM (@bandfm)

O divórcio de Virginia e Zé Felipe

O divórcio do cantor Zé Felipe e da influenciadora digital Virginia Fonseca foi concluído no Tribunal de Justiça de Goiás. Segundo o Portal Leo Dias, um dos pontos definidos no acordo foi o valor da pensão alimentícia destinada aos três filhos do casal: Maria Alice, de 4 anos; Maria Flor, de 2 anos; e José Leonardo, de 10 meses.

De acordo com a publicação, Zé Felipe deverá pagar R$ 60 mil mensais em pensão, valor dividido igualmente entre as crianças, garantindo R$ 20 mil para cada filho e mantendo o padrão de vida que tinham durante a união dos pais.

Nome de solteira

Além disso, Virgínia volta a usar seu nome de solteira. Recentemente, os internautas notaram que ela retirou o nome do artista que usava em seu perfil. Antes, ela usava o nome completo Virginia Fonseca Serrão Costa. Agora, passou a se apresentar apenas como Virginia. O sobrenome Costa pertence à família de Zé Felipe e é herdado do pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo.

Como foi o anúncio da separação?

Os dois fizeram um post juntos para contarem que estão se separando. "Juntos sempre e agora de uma maneira diferente. Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bençãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Não estarmos juntos como casal, nunca será motivo para não darmos valor a tudo que construímos, uma família linda. Vivemos isso intensamente, nos aproximamos, descobrimos a alegria de sermos pais e fomos cúmplices em cada momento. Torcemos um pelo outro e assim seguiremos", escreveram.

Leia também: Tem volta? Márcia Sensitiva faz análise sobre a separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca