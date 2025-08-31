CARAS Brasil
  2. Ana Castela reage ao ver foto de Zé Felipe com Duda Bertelli: ‘Felizes'
Música / Comentário

Ana Castela reage ao ver foto de Zé Felipe com Duda Bertelli: 'Felizes'

Ana Castela deixa comentário ao ver foto de Zé Felipe com amigos em Barretos, incluindo Duda Bertelli

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 31/08/2025, às 09h15

Zé Felipe e Ana Castela
Zé Felipe e Ana Castela - Foto: Reprodução / Instagram

A cantora Ana Castela agitou as redes sociais neste final de semana ao deixar um comentário em uma foto com Zé Felipe com Duda Bertelli. Os dois começaram a despertar a curiosidade dos fãs após se aproximarem em Barretos, já que ele andou na garupa da moto dela e ela cantou no show dele.

Zé apareceu rodeado pelos amigos João Vitor, Gabriel Vetuche e Duda Bertelli na foto. Então, Ana reagiu ao post com um comentário. “Aproveitem, sejam felizes! Que a vida é bem maior que a internet e a boca do povo”, disse ela.

Vale lembrar que Zé Felipe e Ana Castela já foram apontados como suposto affair por causa da aproximação deles nos últimos tempos, incluindo viagens pelo Brasil e aos Estados Unidos. No entanto, eles afirmaram que são apenas amigos.

Zé Felipe e amigos - Foto: Reprodução
Zé Felipe e amigos - Foto: Reprodução

Previsão sobre Ana Castela e Zé Felipe

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe estão tomando conta da internet. Tanto que até a astróloga Márcia Sensitiva fez uma previsão sobre a compatibilidade entre eles.

Em participação no programa Melhor da Tarde, da Band, Márcia Sensitiva foi questionada sobre o que os astros dizem sobre o suposto affair entre os cantores. Então, ela garantiu que eles têm chance de dar certo. “Isso aqui na cama vai ser um negócio… A química”, declarou ela, e completou: “Se eles se pegarem, não se largam mais”.

Ao ser informada de que o affair já pode ser real, a Sensitiva declarou: “Então, meu filho, vai longe. Vai longo porque o negócio aqui é na horizontal”. Ela disse que fez a previsão com base nos signos deles. Zé é de Touro e Ana é de Escorpião, que são signos complementares de acordo com os estudos do zodíaco.

O início dos rumores

Os rumores sobre o suposto affair entre Ana Castela e Zé Felipe começaram nesta terça-feira, 29, por causa de uma publicação do Portal Leo Dias, na qual informaram que os dois estariam 'ficando'.

Segundo a publicação, os dois estariam em Orlando, Estados Unidos, nesta terça-feira, 29, e foram curtir juntos um parque de diversões.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde que se separou de Gustavo Mioto no final de 2024. Por sua vez, Zé Felipe estava solteiro desde maio, quando anunciou a separação de Virginia. Os dois assinaram o divórcio em julho de 2025.

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

