Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  2. Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos deixando iate de luxo na Espanha
Atualidades / Affair

Virginia e Vini Jr. são flagrados juntos deixando iate de luxo na Espanha

A influenciadora Virginia Fonseca e jogador foram vistos saindo do passeio em Marbella, aumentando rumores de possível affair

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 03/09/2025, às 18h00

Virginia e Vini Jr
Virginia e Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

Os rumores envolvendo Virginia Fonseca e Vinicius Jr. ganharam força nesta quarta-feira, 3, após o Portal LeoDias divulgar imagens exclusivas dos dois deixando um iate de luxo em Marbella, cidade litorânea da Espanha. A influenciadora e o jogador do Real Madrid aproveitaram o dia ao lado de amigos e, mesmo cercados de seguranças, foram flagrados pelo público presente no local.

De acordo com o portal, fãs se reuniram próximo ao iate na tentativa de conseguir fotos com o atacante, que tentou manter discrição, mas não conseguiu evitar os registros. Virginia, por sua vez, também foi vista deixando o local acompanhada de amigos.

Mais cedo, as suspeitas sobre um possível relacionamento cresceram após posts feitos por Virginia e Vini Jr. nos stories do Instagram. A influenciadora publicou vídeos curtindo um passeio de barco com amigos, enquanto o jogador compartilhou uma selfie para os “melhores amigos” na mesma rede social.

Nos registros, fãs notaram que um acessório do barco aparecia nas duas postagens, indicando que eles poderiam estar no mesmo local. A informação foi confirmada com o flagra no final do passeio.

Segundo informações do mesmo portal, Virginia e Vini Jr. também teriam jantado juntos na última segunda-feira, 1º. Já na terça-feira, 2, a influenciadora foi vista fazendo um tour pelo estádio do Real Madrid, clube no qual o jogador atua como atacante.

View this post on Instagram

A post shared by Leo Dias (@leodias)

Dia de sol e registros nas redes sociais

Além dos flagras, Virgínia publicou um carrossel de fotos no Instagram, mostrando momentos do dia no iate. Nas imagens, ela aparece aproveitando o sol mediterrâneo com amigos. A presença do jogador no passeio teria sido mantida de forma discreta para evitar exposição.

Os cliques e os relatos do portal intensificaram os comentários nas redes sociais, com fãs dividindo opiniões sobre a relação dos dois. Até o momento, Virginia e Vini Jr. não confirmaram nem negaram o suposto affair.

View this post on Instagram

A post shared by Virginia (@virginia)

Leia também: Rumores com Vini Jr. crescem após Virginia visitar estádio do Real Madrid

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

affairEspanhaVirginiavini jr
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  

