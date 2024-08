Com câncer, Isabel Veloso inicia exercícios para gestantes

Grávida em meio a um tratamento de câncer de terminal, Isabel Veloso mostrou que já iniciou os exercícios para ter uma gestação saudável

Em janeiro deste ano, Isabel Veloso recebeu o diagnóstico de Linfoma de Hodgkin e teve uma estimativa de seis meses de vida. Porém, o tratamento com canabidiol conteve o crescimento do tumor e prolongou a vida da influenciadora.

Recentemente, a jovem anunciou que está à espera do primeiro filho, fruto do seu casamento com Lucas Borbas. E ela já mostrou que fará o possível para ter uma gestação super saudável.

Nesta quarta-feira, 21, a famosa compartilhou em seu Instagram Stories uma foto em que aparece sentada em uma bola de pilates. "Por aqui já começamos os exercícios", disse ela.

Recentemente, a jovem revelou que está grávida de seu primeiro filho, fruto do casamento com Lucas Borbas.Durante participação no programa Domingo Legal, exibido pelo SBT, Isabel garantiu que não tem medo da morte.

“Eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de não viver. Meu maior problema não é gestar. Meu maior desafio é ser mãe, porque eu não sei se quando meu filho nascer eu vou ser mãe para vida inteira dele, para a infância inteira”, disse ela.

Por fim, a famosa afirmou que se sente tranquila, pois sabe que seu filho nunca estará só. “Ele vai nascer para o mundo, entendeu? Em algum momento ele vai para o mundo como eu fui. Ele não vai estar nunca desamparado, porque tem o amor da minha família, principalmente do pai”, afirmou.

Além disso, a influenciadora Isabel Veloso divulgou uma nota nesta quarta-feira, 21, em resposta aos ataques que vem recebendo nas redes sociais desde que anunciou sua primeira gravidez. O texto cita episódios de "calúnia, injúria e difamação" e também é assinado pelo advogado Emanuel Ricardo Ribeiro Benini, que presta assessoria jurídica para a jovem, que luta contra um câncer terminal.

"Lamentavelmente, episódios de calúnia, injúria e difamação expressamente tipificados no art. 138, 139 e 140 do Código Penal, tem sido frequentes envolvendo o nome de Isabel Veloso. Prezando sempre pela veracidade das informações, repudia-se todas as falsas informações e acusações que foram covardemente espalhadas nas redes sociais nos últimos dias envolvendo seu nome, sua honra e sua moral", diz o texto.