Cleo elege look estiloso para evento de moda e posa com o marido

Cleo marcou presença para conferir os desfiles da São Paulo Fashion Week acompanhada pelo marido e arrasou na escolha do look

Nesta terça-feira, 15, Cleo marcou presença no Ibirapuera, em São Paulo, para conferir os desfiles da São Paulo Fashion Week.

A atriz, que estava acompanhada pelo marido Leandro D'Lucca, fez questão de posar para os fotógrafos presentes no local. A famosa arrasou com um vestido de franjas, jaqueta de couro, meia calça e sapatos de salto alto.

O último trabalho de Cleo foi como Cloe na série A Magia de Aruna, disponível no Disney+.

Maternidade

No final de junho, Leandro D’Lucca, marido de Cleo, sofreu um acidente enquanto andava de skate. O empresário teve hemorragia interna e traumatismo craniano, além de precisar levar pontos em um corte na lateral do rosto. Enquanto ele lida com as sequelas do episódio, Cleo passou a refletir mais sobre sua vida, inclusive reconsiderando seu desejo de ser mãe.

Em entrevista a Marie Claire, ela explicou o motivo por trás da decisão de repensar ter filhos. "O que me fez repensar foi o acidente do meu marido, que foi muito sério. Eu fiquei o tempo inteiro pensando: 'Como seria se eu estivesse grávida, se tivesse um filho'. Então, repensei muito".

E disse que pensa em outra possibilidade para o futuro: "Mas ainda estou vendo se quero adotar. Vamos ver". Cleo disse também que costuma falar sobre o assunto com pessoas próximas. "Troco com os meus amigos e algumas pessoas mais íntimas da minha família. Não é um tabu. Falo bem abertamente sobre isso", analisou.

Recentemente, Cleo foi a convidada do Quem Pode, Pod, e falou sobre a cobrança que sofreu para engravidar ao longo dos anos. Com a maturidade ela identificou que as pessoas que perguntavam se ela teria um filho, não faziam com má intenção, mas isso a incomodava:

"Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", disse Cleo.