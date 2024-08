Cauã Reymond impressiona com fotos inéditas do início da carreira

Mudou muito? O ator Cauã Reymond surpreendeu ao abrir um álbum de fotos inéditas da época em que era modelo: 'Cabelo do Gugu'

O ator Cauã Reymond aproveitou o famoso 'TBT' para compartilhar algumas fotos inéditas em suas redes sociais. Na noite de quinta-feira, 15, o artista abriu um álbum da época em que iniciou a carreira como modelo.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Cauã resgatou três imagens raras de um antigo ensaio realizado pelo designer de moda alemão Karl Lagerfeld (1933-2019). O estilista e fotógrafo era diretor criativo da Chanel e da casa de moda italiana Fendi.

"Polaroids feitas pelo Karl Lagerfeld. Lembranças de uma carreira de modelo que estava começando", escreveu o ator na legenda da postagem. Nos cliques, o famoso aparece com os fios lisos e loiros.

O antigo estilo de Cauã Reymond, é claro, não passou despercebido entre os internautas, que se divertiram com a lembrança nos comentários da publicação. "O cabelo do Gugu me pegou…", brincou um seguidor. "Sempre foi lindo, mas o cabelo da segunda foto…", disse outro.

Apesar do detalhe do cabelo ter se destacado, os admiradores não deixaram de elogiar a beleza do artista. "Minha gente, nunca teve a fase feio?", questionou uma. "Gato em todas as fases da vida", observou outra. "Desde cedo um divo", disse uma terceira.

Confira as fotos de Cauã Reymond:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond encanta ao postar foto rara com a avó e a tia

Recentemente, o ator Cauã Reymond encantou ao compartilhar um clique raro de sua intimidade com a família. Em suas redes sociais, o famoso postou um registro com a tia e a avó. Ele, então, comentou um pouco sobre o encontro especial.

Ao lado das senhoras, o galã surgiu sorridente e falou sobre a oportunidade de tê-las ainda. Cauã Reymond apareceu com a tia e apenas segurando a mão da avó. Ele falou sobre a alegria de ter recebido muito carinho ao visitá-las.

"Hoje foi dia de rever essas lindezas. Ganhei muitos abraços da minha tia e de mãos dadas com minha vó, senti todo amor que ela ainda pode emanar. Visita cheia de afeto e sabedoria", disse sobre o momento especial.