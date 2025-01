Cassio Gabus Mendes revela detalhes do casamento com Lídia Brondi

Casados há 32 anos, Cassio Gabus Mendes e Lídia Brondi vivem um relacionamento duradouro, mas ele nega que exista um segredo para a união do casal

O ator Cassio Gabus Mendes vive um relacionamento duradouro com a ex-atriz e psicóloga Lídia Brondi. Os dois estão casados há 32 anos. Agora, ele garantiu que eles não possuem um segredo para o casamento de sucesso e afirmou que são pessoas normais na vida amorosa.

"Temos amor, cumplicidade e companheirismo, e nem sempre gostamos das mesmas coisas. Ao contrário do que muitos pensam, a gente só foi começar a namorar no fim da novela Meu Bem, Meu Mal, e não em Vale Tudo - quando a gente não tinha nada, éramos só grandes amigos. O que importa é que estamos juntos, com saúde e com um amor muito grande entre a gente. Mas temos uma vida normal como todos casais com problemas, brigas, enfim, nada diferente de ninguém. Mas nós nos amamos. Não tem coisa melhor no mundo que o amor", afirmou ele ao site Gshow.

Além disso, o ator contou o que mais gosta de fazer na companhia da esposa no dia a dia. "Gosto de coisas simples. Na minha folga vou ao cinema e depois saio para comer uma pizza ou tomar o meu chope com a minha mulher; gosto de assistir aos jogos do São Paulo - que já me fez chorar mais de alegria do que de tristeza (risos) -, e até ficar em casa com a minha esposa assistindo filmes, revendo séries, o meu lazer é simples", declarou.

Vale lembrar que Lídia Brondi abandonou a TV há 34 anos. Em 1991, ela atuou em sua última novela, chamada Meu Bem, Meu Mal, da Globo. Antes disso, ela também esteve nos elencos de Tieta - que é reprisada atualmente no Vale a Pena Ver de Novo -, Vale Tudo, Roque Santeiro e outras.

A ex-atriz deixou a carreira para se dedicar a carreira de psicóloga e à sua família.

Lídia Brondi e Cassio Gabus Mendes - Foto: Clayton Felizardo / BrazilNews

