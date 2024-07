Cantor morre em Santa Catarina após mal súbito no palco

Integrante da banda Maquinários, o cantor Watson Silva morreu no último sábado (27) durante uma apresentação em Lages, Santa Catarina

Morreu na noite do último sábado (27) o vocalista da banda Maquinários, Watson Silva. O cantor sofreu um mal súbito enquanto estava no palco de uma casa norturna em Lages, no estado de Santa Catarina. O artista deixa a esposa, Lilian Tibola, e teve a morte lamentada pelos amigos da banda nas redes sociais.

"Você é o meu companheiro, meu parceiro de vida, e eu te amo e te admiro tanto. Sempre foi o melhor marido e o melhor pai do mundo, e eu sempre te disse isso. Não sei o que fazer sem você. Ainda não tenho ideia de como será os próximos dias. E é tão injusto. Tínhamos tantos planos. O que eu vou fazer sem você?", escreveu a esposa do artista nas redes sociais.

Lilian também deu informações aos seguidores e fãs do marido sobre o velório, realizado na manhã desta segunda-feira, no cemitério municipal Frederico Westphalen, no Rio Grande do Sul.

A banda era formada por Watson e mais dois amigos, Henrique Pereira Soares e Henrique Goulart, que lamentaram a perda do amigo nas redes sociais. Os músicos pontuaram que o rapaz morreu fazendo "aquilo que mais amava": "Força a família. Nosso amigo está em um lugar melhor olhando por todos nós".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maquinarios (@maquinarios)

Público prestou socorro

O show da banda acontecia na casa de show, Hillbilly Rock House. O cantor dava continuidade à apresentação quando passou mal. Segundo o G1, o público do local prestou primeiros socorros e acionou o Serviço de Urgência e Emergência (Samu), que não chegou a tempo.

O show feito pelos três músicos se tratava de uma turnê, onde celebravam o lançamento do mini-álbum Raiva. Antes de Lages, a banda também passou pela cidade de Florianópolis, um dia antes da morte do cantor.

"Uma noite que estava sendo linda, como todos curtindo e dançando, acabou com a despedida do amigo, marido, vocalista e guitarrista dos Maquinários", escreveu a casa de show em homenagem a Watson.