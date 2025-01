Buddy Valastro, o 'Cake Boss', revela preocupação em relação aos filhos: 'Lanço uma sombra grande'

Em entrevista à CARAS Brasil, o confeiteiro Buddy Valastro, conhecido como 'Cake Boss', abre intimidade com a família e fala de reality com os filhos

Buddy Valastro, famoso mundialmente pelo reality Cake Boss, conquistou o público com sua paixão pela confeitaria e seus bolos de muitos andares enfeitados com perfeccionismo. Agora, em Cake Dynasty, ele abre as portas de sua vida pessoal, destacando a união com os filhos e os valores que sustentam sua família. Em entrevista à CARAS Brasil, o confeiteiro revela preocupação em relação aos filhos: "Lanço uma sombra grande", reflete.

Reality em família

Para Buddy, Cake Dynasty vai além da confeitaria. É uma celebração dos valores que aprendeu com seu pai e que agora busca transmitir aos filhos. "Eles têm uma vida abençoada, mas sempre reforço que o que importa é trabalho duro, humildade e respeito. E, claro, a família vem sempre em primeiro lugar", compartilha o chef.

A inspiração para o novo programa, que une o trabalho de Buddy com a parceria em família ao lado dos filhos, veio do desejo de compartilhar com os fãs como sua vida estava atualmente, mas isso não seria possível sem incluir as mudanças no âmbito pessoal, como o amadurecimento dos filhos.

"Eu queria dar ao público um vislumbre do que realmente está acontecendo hoje, agora que meus filhos estão mais velhos. Queria ter certeza de que eles se sentiam confortáveis em estar diante das câmeras. Isso tinha que ser uma decisão deles, não minha. Nos reunimos como família, conversamos e todos disseram que queriam fazer", conta.

O confeiteiro aproveitou a parceria com o canal Lifetime para trazer autenticidade à série: "Queria que as pessoas vissem um pouco da minha vida e se inspirassem. Queria que elas pudessem seguir seus próprios sonhos, trabalhar com suas famílias e realizar seus objetivos".

Império da confeitaria

Buddy também revelou uma preocupação constante em relação ao futuro dos filhos. "Quero que meus filhos sejam eles mesmos. É assustador, porque eu lanço uma sombra grande. Mas sempre disse a eles que precisam ser quem são e dar o melhor de si", revela.

Mesmo com o peso desse legado, Buddy reforça a importância de não esquecer o essencial: “Quero que Carlos Bakery continue o que eu e meu pai começamos e que meus filhos levem isso para as próximas gerações, mas, no fim das contas, o mais importante é que sejam felizes e honrem quem são”.

Adaptações aos novos tempo

Como pai e empresário, Buddy enfrenta os desafios de uma era dominada pelas redes sociais e pela tecnologia. "Não dá para ser um dinossauro. Redes sociais são uma ferramenta incrível, mas precisam ser usadas com equilíbrio. Sempre ensino isso aos meus filhos".

Além da presença digital, ele tem se dedicado à inovação nos negócios. Entre os projetos mais recentes estão máquinas automáticas para venda de bolos frescos, kits DIY para confeitaria e a expansão da Carlos Bakery para supermercados nos Estados Unidos.

Para jovens empreendedores e confeiteiros que se inspiram no Cake Boss, Buddy revela que não existe receita mágica. "Trabalhe duro, acredite em si mesmo e sonhe grande. Não tenha medo de cair, mas esteja sempre preparado para se levantar. E, acima de tudo, seja uma pessoa de palavra. Isso é o que constrói respeito e admiração", conclui.

