Bianca Andrade faz reflexão sobre ter disciplina: 'Já me senti culpada'

Bianca Andrade compartilhou em suas redes sociais uma longa reflexão sobre ter disciplina e ainda deu algumas dicas para os fãs

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 27, a empresária publicou em sua conta no Instagram diversas fotos de atividades que lhe fazem bem, como leitura, exercícios físicos, meditação entre outras coisas.

Na legenda, a famosa fez uma longa reflexão sobre ter disciplina. "Quem me vê disciplinada hoje não imagina o quanto eu já me senti culpada por não ser. Durante anos eu tentei criar uma rotina saudável, me espelhando no que os outros faziam, e me culpava muito por não conseguir. 'Se fulano consegue, por que eu não consigo?' era um dos questionamentos que me maltratavam por dentro. Mas, com o tempo, eu aprendi que a disciplina não é como uma receita de bolo pronta. Vem com o tempo, com paciência, não é de uma hora para outra como eu pensava", começou ela.

Em seguida, Bianca fez questão de dar algumas dicas para os fãs. "Eu entendo que você queira fazer tudo da maneira que sonha o mais rápido possível, mas o primeiro passo de todos é: ter carinho com você mesma, da mesma maneira que tem com as pessoas que você ama (amar tanto o meu filho me ensinou sobre o amor que sou capaz de ter por mim também). E pode ser mais gostosinho do que você imagina. Comece com pequenas e doces mudanças como um exercício de respiração (se fizer sentido para você), acordar e ficar dez minutos sem pegar o celular e depois evoluir para outras coisas. Um passinho de cada vez. Seja gentil com você mesma! Tem uma frase que me encoraja muito que é: Você não precisa ser ótimo para começar, mas se começar, pode ser ótimo um dia. Se você tem vontade de ter essa disciplina (tem gente que não tem, tá? E está tudo certo) ainda dá tempo de conquistar. Vamos juntas que ainda dá tempo desse ano ser o melhor das nossas vidas", finalizou.

Festas separadas

A influenciadora Bianca Andrade abriu o jogo sobre a decisão de Fred no último aniversário do filho deles, o pequeno Cris, de três anos. Após comemorarem juntos nos últimos anos, desta vez, o ex-BBB pediu para que os eventos fossem separados.

Acatando o pedido, a empresária do ramo de maquiagem então fez uma celebração em sua mansão para o herdeiro com um tema bem simples. Depois da festa com a mãe, Cris teve uma no buffet com personagens de heróis com o pai. Em conversa no PodDelas, Boca Rosa então explicou e esclareceu que a sugestão veio de Fred. Inicialmente, ela achou estranhou, mas depois viu pelo lado bom.

"Foi o pai que propôs as duas festas, no começo fiquei meio assim, falei: 'por que?', depois a gente conversou, porque de fato são dois mundinhos... No final, foi ótimo para todo mundo, para os dois... Mas, por mim, ele pediu, então vamo embora", compartilhou que a iniciativa de festas separadas partiu de Fred.