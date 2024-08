Atriz brasileira é acusada de traição com ator de Hollywood

O ator Joey Lawrence foi envolvido em processo de divórcio de uma atriz brasileira após suposta traição, diz o site TMZ. Entenda a história

O ator Joey Lawrence foi envolvido em dois processos de divórcio. De acordo com o site TMZ, ele foi alvo de rumores de que teria vivido um affair com a atriz brasileira Melina Alves. Com isso, ele se separou da esposa e a atriz também se divorciou do marido.

Segundo a publicação do TMZ, o ex-marido de Melina, Edward Rider, acusou a ex-mulher de traição no processo de divórcio, no qual disse que a ex teria vivido um affair com Joey em março. Enquanto isso, algumas semanas depois, a ex-mulher de Joey, Samantha Lawrence, também entrou com um processo de divórcio na justiça, dizendo que eles se separaram em junho.

Vale lembrar que Joey e Melina atuaram juntos no filme Socked In For Christmas, no qual ela trabalhou como roteirista e atriz. Por enquanto, os dois não se pronunciaram sobre os rumores.

Filho de Will Smith foi acusado de traição

A jovem Sab Zada se pronunciou publicamente após os rumores de que teria sido traída pelo namorado, Jaden Smith, que é filho do ator Will Smith. O rapaz foi visto trocando beijos e carinho com a influenciadora digital Khleopatre durante um passeio de iate nesta semana. Porém, Jaden e Sab não revelaram qual é o status do relacionamento deles atualmente. Com isso, surgiram especulações de traição.

Em um desabafo nas redes sociais, Sab Zada falou sobre a repercussão dos rumores de traição. “Esta é uma situação horrível e decepcionante, mas se todos puderem tentar ser um pouco mais gentis, essas pessoas tem sentimentos reais. E dizer que todas as coisas maldosas sobre qualquer pessoa é doloroso, não é tão útil quando vocês pensam que é. Talvez seja engraçado por um momento, mas depois de um tempo é apenas um lembrete de mágoa para todos”, afirmou ela.

Poucos dias antes da viagem, Jaden foi visto de mãos dadas com Sab durante um passeio. Por enquanto, ele não se pronunciou.