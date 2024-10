Ator condenado injustamente à prisão perpétua é inocentado após 23 anos preso

O ator Jon-Adrian ‘JJ’ Velazquez foi inocentado na última segunda-feira, 30, pelas autoridades dos Estados Unidos, depois de passar 24 anos na cadeia

O ator Jon-Adrian ‘JJ’ Velazquez foi inocentado na última segunda-feira, 30, pelas autoridades dos Estados Unidos, depois de passar 24 anos na cadeia. Ele foi acusado de assassinar um policial, mas sua prisão foi revogada por um juiz da Corte de Manhattan.

JJ Velazquez foi sentenciado à prisão perpétua em 1998 por assassinato e ficou preso durante 23 anos. Em 2021, ele conquistou liberdade em regime provisório após uma investigação que confirmou sua inocência. Agora ele foi oficialmente inocentado.

Em entrevista à emissora americana CBS New York veiculada pelo jornal O Globo, o artista disse que seus maiores planos são relacionados à família. Ele contou que planeja estreitar os laços com os filhos e os netos, algo que ficou prejudicado em razão de seu tempo na prisão.

"Estou estabelecendo meus laços com meus filhos... E agora tenho netos! Estou usando também minha voz como plataforma para ajudar as pessoas. Se você estiver sob a mira do júri, preste atenção", disse ele.

Nos últimos anos, ele se tornou um ativista em prol de setenças equivocadas da Justiça americana. "Estou desapontado que o sistema não funciona. Meu pai era policial. Como fui acusado do assassinato de um policial aposentado?", falou ele.

Ainda de acordo com o jornal O Globo, uma série de evidências indicava que JJ Velazquez não tinha nenhuma conexão com a morte do agente. Suas características não correspondiam às descrições fornecidas pelas testemunhas. Durante quase uma década, seus advogados batalharam até que ele fosse finalmente libertado. Em outubro de 2022, Velazquez recebeu um pedido de desculpas público do presidente Joe Biden por sua prisão.

