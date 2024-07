Arthur Aguiar reage após farsa: ‘Não vou dar palco’

Arthur Aguiar se pronuncia para entregar fake news de mulher que tentou propagar falsas informações sobre ele: ‘É óbvio que isso não aconteceu’

O ator e cantor Arthur Aguiar se pronunciou sobre a fake news envolvendo o seu nome que circulou nesta semana. Ele foi alvo de uma mulher que forjou uma troca de mensagens entre eles para propagar falsas informações na internet. Com isso, o artista afirmou que não conhece a mulher em questão e que entrou na justiça contra ela.

Em uma declaração nos stories do Instagram na noite desta terça-feira, 23, Arthur demonstrou que o vídeo da falsa troca de mensagens é uma montagem e afirmou que já procurou seus direitos para processar a mulher que criou a fake news.

"Eu demorei porque queria aparecer aqui com provas, não queria só aparecer falando. É óbvio que isso não aconteceu. É óbvio que essa mensagem e esse diálogo não existe. Primeiro, eu já registrei um boletim de ocorrência com ela porque ela cometeu um crime e vai responder por ele. Já entrei com um pedido para que a Meta se pronuncie e mostre que nunca existiu esse diálogo e que a primeira vez que eu entrei no perfil dela foi ontem, quando eu fiquei sabendo dessa maluquice. Estamos esperando", disse ele.

Então, ele disse que não vai citar o nome da mulher para não torná-la famosa. "Não vou citar o nome dela porque não vou dar o palco que ela quer. Para quem não sabe, uma pessoa criou uma história, inclusive com meu áudio, tem minha voz. Sim, acabou de sair hoje uma matéria da Virginia, de golpe aplicado com a voz dela. Gente, pelo amor de Deus, eu estou fazendo isso para todo mundo se conscientizar de que pode acontecer com qualquer pessoa. Infelizmente, tem pessoas ruins neste mundo", afirmou.

Por fim, ele pediu que as pessoas se conscientizem para não prejudicarem os outros com histórias falsas. "É muito sério o que ela fez. Ela cometeu um crime, aliás eu perdi um trabalho hoje por conta dessa palhaçada dela, isso também vai estar no processo. Vocês acham que internet é terra de ninguém e não é. Cada vez mais estão tendo leis para proteger as pessoas. Cada vez vai ficar pior nesse sentido para vocês. Fiz questão de vir aqui", declarou.