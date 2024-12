Após viajar com filhos de Wanessa, Isis Valverde marca presença em evento

De volta ao Brasil após viagem com o noivo e os enteados, os filhos de Wanessa Camargo, Isis Valverde marca presença em evento com look chique; veja

A atriz Isis Valverde marcou presença em um evento nesta terça-feira, 03, em São Paulo, após ter feito uma viagem para os EUA com o noivo, o empresário Marcus Buaiz, o seu filho, Rael Valverde Resende, e até os enteados, os herdeiros de Wanessa Camargo.

Dona de um estilo simples e elegante, a famosa apostou em um look todo preto para a inauguração de uma loja de uma marca de sabonetes e produtos de perfumaria. Apesar de ter optado por uma linha mais básica, a artrista surpreendeu com um cintinho de grife, que deu um toque de luxo à combinação.

Na última semana, Isis Valverde estava nos EUA com seu noivo e o filho. No local, ela encontrou os enteados e aproveitou para ir pela primeira vez com eles na Disney. Nesta quarta-feira, 04, João Marcus e João Francisco desembarcaram com a mãe em São Paulo.

É bom lembrar que a atriz está noiva de Marcus Buaiz e o casal se pretende se casar no ano que vem. Ela já revelou em uma entrevista que seu vestido de noiva não terá nada bufante, mas sim algo mais "básico", o que combina mais com seu estilo.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Isis Valverde mostra primeira vez na Disney com o filho e os enteados

A atriz Isis Valverde encantou no sábado, 30, ao postar fotos de sua primeira vez na Disney com o filho, Rael Valverde, do noivo, o empresário Marcus Buaiz, e dos herdeiros dele com Wanessa Camargo,João Marcus e João Francisco.

Curtindo os parques em Orlando, nos EUA, a famosa surgiu com looks confortáveis e acessórios de personagem na cabeça. Sorridente e mostrando que estava curtindo cada momento, a artista falou sobre estar pela primeira vez no local.

"Primeira vez onde os sonhos se tornam realidade! Foi mágico e inesquecível", escreveu sobre os passeios que vivenciaram em família.

