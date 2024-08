Após polêmica com Kéfera, Bruna Louise recebe 'flerte' de Alessandra Negrini

Bruna Louise alfinetou Kéfera Buchmann depois da youtuber revelar que a amizade das duas se abalou por uma atitude da humorista

Bruna Louise deu uma resposta irônica aos comentários de Kéfera Buchmann sobre a amizade delas, durante o De Frente com Blogueirinha, nesta quarta-feira (21). A humorista criticou a atitude da antiga amiga, que expôs no ao vivo que a amizade das duas se fragilizou pelo fato de Bruna ter "confundido as coisas".

Kéfera ainda disse à entrevistadora que mostraria as mensagens que recebeu da antiga amiga na DM do Instagram. Bem-humorada, Bruna realizou um texto de stand-up com o ocorrido, tirando risadas -- e um "flerte" -- de Alessandra Negrini:

"E eu, que te dou like todo dia? Cadê a minha DM???", questionou a atriz. Depois do comentário, internautas se alvoroçaram e opinaram sobre toda a situação: "Depois dessa, Bruna Louise venceu... Venceu na vida!", pontuou uma usuária do X. "Depois desse comentário, certeza que a Bruna foi de 'arrasta pra cima", brincou uma internauta.

Entenda o conflito entre Bruna e Kéfera

Em recente entrevista ao De Frente com Blogueirinha, Kéfera declarou, quando questionada pela entrevistadora, que a amizade entre Bruna e ela se encerrou depois da humorista "se apaixonar" e confundir as coisas:

"Talvez ela tenha confundido um pouco as coisas. Foi o que estava na minha DM", declarou ela.

Em seguida, veio a resposta de Bruna, que usou o ocorrido em um texto de humor para um de seus shows de stand-up. Na ocasião a artista usou um caderno com fotos das duas e tirou risadas da plateia ao debochar da época em que Kéfera se envolveu em uma polêmica pelo uso do termo 'mansplaining'.

Durante a apresentação, Bruna também lamentou que seu nome viralizou em circuntâncias tão chocantes: "Saiu em tudo quanto é lugar, isso que eu fiquei em choque. Não era para ter rolado essa exposição. DM é uma coisa pessoal, vocês sabem. Eu aproveitei que minha DM está pronta para ser exposta e mandei um: 'Oi, sumida'", brincou a humorista.