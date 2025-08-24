Virginia Fonseca revela que foi à festa de Vini Jr: 'Minha última ressaca'

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou neste sábado, 23, que marcou presença na festa de aniversário do jogador Vini Jr

A influenciadora digital Virginia Fonseca revelou neste sábado, 23, que marcou presença na festa de aniversário do jogador Vini Jr., realizada em julho, no Rio de Janeiro. O nome da empresária já havia sido associado ao evento, mas até a edição desta semana do 'Sabadou com Virginia', no SBT, nem ela nem o atleta haviam falado sobre a presença dela.

Durante o programa, no quadro de 'Verdade ou Desafio', o cantor Dudu Nobre quis saber qual foi a última vez que a apresentadora esteve de ressaca. Após hesitar por alguns segundos, Virginia confirmou: "Minha última ressaca foi recentemente. Foi na festa do Vinícius Júnior".

Virginia ainda recordou que precisou trabalhar logo em seguida. “Eu fiz a live. Saí da festa e fui direto fazer a live. A festa foi no Rio de Janeiro. Aí eu saí de lá às 7h de manhã e fui fazer”, completou. Para quem não se lembra, a possível presença de Virginia na festa de Vini deu o que falar na internet.

Por que Virginia levantou suspeitas de ter ido à festa de Vini Jr?

Em julho, o jogador organizou uma grande festa de aniversário, com tema all black e cerca de 500 convidados. Virginia Fonseca levantou suspeitas sobre sua participação após aparecer visivelmente cansada na live de sua empresa no dia seguinte.

No sábado, após se despedir dos seguidores, a influenciadora apareceu na transmissão no dia seguinte com maquiagem e unhas pretas. Os detalhes na cor logo chamaram a atenção dos internautas, que ainda notaram que a empresária estava bastante casanda, bocejando constantemente durante a live.

Além de parecer estar com sono, Virginia Fonseca se mostrou um pouco desconcentrada. Essas características logo geraram comentários na rede social. Ainda mais porque na festa foi proibido o uso de celulares.

