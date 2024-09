Agatha Moreira e Rodrigo Simas esbanjam felicidade em dia na praia

No ar na novela Mania de Você, Agatha Moreira aproveita manhã de folga para renovar o bronzeado em uma praia junto com Rodrigo Simas

A atriz Agatha Moreira, que interpreta a personagem Luma na novela Mania de Você, da Globo, curtiu um momento de diversão na manhã desta quarta-feira, 25. Ela foi flagrada pelos paparazzi enquanto renovava o bronzeado em uma praia no Rio de Janeiro.

A estrela surgiu acompanhada de seu namorado, o ator Rodrigo Simas. Os dois esbanjaram alegria e simpatia quando perceberam a presença dos paparazzi na praia e acenaram para as fotos.

Inclusive, o casal apaixonado exibiu a beleza impecável. Agatha surgiu com biquíni preto no estilo fio-dental e ostentou o corpo magérrimo. Por sua vez, Simas apareceu de bermuda e exibiu o peitoral definido.

Mania de Você

No folhetim, Luma (Agatha Moreira) divide o protagonismo com Rudá (Nicolas Prattes). Ela vive uma vida cheia de luxos proporcionada pelo padrasto Molina (Rodrigo Lombardi), mas apaixonada por Rudá, um rapaz de origem simples e engajado nas causas ambientais.

Ainda que o romance dos dois seja intenso e de loga data, os dois terão de enfrentar as provocações do personagem de Lombardi, que fará de tudo para manter a herdeira longe do namorado. O quarteto protagonista conta também com Viola (Gabz), uma moça de origem humilde, que será namorada de Mavi (Chay Suede).

De acordo com informações do portal O Globo, Agatha Moreira gravou recentemente, em São Paulo, a cena que marca a mudança de fase em Mania de Você. A novela das 21h mostrará a passagem de tempo a partir da personagem dela, Luma.