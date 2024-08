Adriana Sant’Anna faz apelo comovente pela saúde do marido: ‘Orem muito’

Adriana Sant’Anna pediu orações pela saúde do seu marido, o ex-BBB Rodrigão, que está internado nos Estados Unidos

A ex-BBB Adriana Sant’Anna escreveu uma mensagem nas redes sociais para fazer um apelo em prol da saúde do seu marido, o ex-BBB Rodrigão. Nesta sexta-feira, 30, ela pediu para que todos os fãs façam orações pelo marido, que está internado em um hospital de Orlando, nos Estados Unidos.

"Bom dia! Por favor, peço a todos vocês que orem muito pela vida do meu amor. Orem em casa, nas igrejas, nos grupos de orações... Levantem um clamor grandioso, por favor. Vamos atingir os céus e Jesus continuará a nos fortalecendo dia após dia. Nós precisamos de oração!", afirmou ela nos stories do Instagram.

Rodrigão foi internado há cerca de uma semana quando apresentou sangramento na região abdominal. Ele foi diagnosticado com um tumor na glândula suprarrenal esquerda. A previsão era de que iria passar pela cirurgia na quinta-feira, 29, mas a família não se pronunciou sobre o procedimento.

Médico fala sobre o diagnóstico de Rodrigão

O ex-BBB Rodrigão está internado há alguns dias em Orlando, nos Estados Unidos, após sofrer um sangramento na região do abdômen. Agora, ele espera em observação médica para realizar uma cirurgia em breve para remover uma lesão. Agora, o médico Antônio Viana, que é amigo da família, explicou o que é a lesão.

Em conversa com o site Gshow, ele contou que a lesão é um tipo de tumor na glândula suprarrenal esquerda. "Por serem muito raros, ainda não foram definidos os fatores de risco relacionados diretamente com estas lesões. Esse tipo de lesão não tem como fator de causa efeito o estilo de vida, mas sim mutações genéticas, que já nascem com o paciente estão diretamente relacionadas. Os exames de sangue pré-operatórios, que interferem diretamente numa recuperação cirúrgica (como proteínas e os hormônios) de Rodrigo estão excelentes", informou à publicação.

A cirurgia deve acontecer nesta quinta-feira, 29. "Ele foi hospitalizado em caráter de urgência por causa de fortes dores relacionadas a este sangramento e, após o diagnóstico, foi realizado um procedimento chamado embolização (para paralisar o sangramento ). Ele precisou ficar em observação no hospital para o tratamento definitivo", afirmou.