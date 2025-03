Adriana Lima chega ao Brasil com seu marido norte-americano

A modelo Adriana Lima é flagrada no aeroporto ao lado do marido norte-americano. Saiba quem é

A modelo Adriana Lima foi flagrada em seu retorno ao Brasil. Nesta terça-feira, 25, ela foi vista em clima de romance com seu marido, o produtor de cinema norte-americano Andre Lemmers, no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Os dois foram vistos trocando beijos e carinhos enquanto aguardavam o carro na área de desembarque.

Adriana e Andre se casaram em dezembro de 2024 de forma discreta. A união foi anunciada por ela com um post do casal nas redes sociais. “Oficialmente senhora Lima Lemmers, também conhecida como Limers”, brincou ela na legenda.

Os dois são pais de Cyan, que nasceu em 2022.

Adriana Lima é fotografada no aeroporto com o marido, Andre Lemmers - Foto: Leo Franco / AgNews

Adriana Lima é fotografada no aeroporto com o marido, Andre Lemmers - Foto: Leo Franco / AgNews

Adriana Lima é fotografada no aeroporto com o marido, Andre Lemmers - Foto: Leo Franco / AgNews

Adriana Lima é fotografada no aeroporto com o marido, Andre Lemmers - Foto: Leo Franco / AgNews

Adriana Lima é fotografada no aeroporto com o marido, Andre Lemmers - Foto: Leo Franco / AgNews

Relacionamento

Os dois estão juntos desde 2021. Adriana tornou o relacionamento público no red carpet da abertura do Festival de Cinema de Veneza daquele ano. Na ocasião, em seus Stories do Instagram, Adriana publicou fotos do casal no evento e se declarou. "Esta tarde, com ele, em Veneza... o homem mais bonito, inteligente e gentil que eu já conheci. Eu amo você", escreveu.

Em setembro de 2022, ela deu à luz Cyan, seu primeiro filho com Lemmers; a modelo também é mãe de Sienna, de 9 anos de idade, e Valentina, de 12. As meninas são do antigo casamento com o jogador de basquete sérvio Marko Jarić.