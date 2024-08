Acervo de Jacqueline Laurence é leiloado dois meses após morte da atriz

Itens pessoais de Jacqueline Laurence, atriz francesa que se destacou em novelas brasileiras, estão disponíveis em leilão virtual

Parte do acervo de Jacqueline Laurence, atriz francesa que se destacou em novelas brasileiras como 'Guerra dos Sexos' (1983) e 'Top Model' (1989), está sendo leiloado virtualmente. A artista faleceu após uma parada cardíaca há pouco mais de dois meses, em junho, aos 91 anos.

Itens pessoais como cartas escritas por amigos famosos, livros autografados da biblioteca da atriz e programadas de teatro fazem parte da coleção disponibilizada ao público. Os lances iniciaram na última quinta-feira, 29.

Em meio ao acervo, é possível encontrar o convite icônico de comemoração dos 80 anos da atriz Tônia Carrero (1922-2018), celebrado no restaurante La Fiorentina. Uma carta escrita diretamente por Othon Bastos e a esposa Martha Overbeck, direcionada ao elenco do espetáculo 'Disse me disse' , também está disponível.

De acordo com pessoas próximas, Jacqueline Laurence enfrentou dificuldades financeiras antes de sua morte. A atriz deu sua última entrevista em janeiro deste ano ao site 'Heloisa Tolipan' e chegou a lamentar a falta de convites para trabalhar.

"Há muito tempo que não trabalho nem na TV nem no teatro. Todos os que não morreram, envelheceram. Não vejo como poderia trabalhar com bastante intensidade, pois que não estou dentro deste mundo e envelheci demais. Assim é a vida. Assim é a vida", declarou Jacqueline, na ocasião.

Jacqueline Laurence em Dancin' Days - Foto: Nelson Di Rago / Globo

A carreira de Jacqueline Laurence

Jacqeline Laurence iniciou na Globo na novela 'Uma Rosa com Amor' (1972). Desde então, ela emendou uma série de trabalhos e ganhou destaque ao viver a personagem Solange em 'Dancin' Days' (1978), com seu sotaque inconfundível.

A atriz francesa também esteve no elenco de produções como 'Sai de Baixo' (1996-2002), 'Da Cor do Pecado' (2004), 'Senhora do Destino' (2004), 'Cobras e Lagartos' (2006), 'Babilônia' (2015), entre outras.

Sua última aparição nas telinhas aconteceu em 2020, em uma participação especial em 'Salve-se Quem Puder'. Na trama de Daniel Ortiz, Jacqueline interpretou a personagem Gracita, avó da protagonista Kyra (Vitória Strada).