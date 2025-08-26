Virginia choca ao exibir corpo 'bombado' após treino

CARAS Brasil
Nitidamente mais musculosa, Virginia choca ao mostrar corpo 'bombado' ao fazer selfies após treinar em academia; veja como ela está

Publicado em 26/08/2025, às 13h10

A influenciadora digital Virginia Fonseca chamou a atenção nesta terça-feira, 26, ao mostrar como está seu físico atual. Treinando diariamente musculação e fazendo uma dieta para ganhar massa, a famosa chocou ao surgir bem musculosa.

Após se exercitar em uma academia, a empresária fez fotos no espelho e impressionou ao exibir os músculos bem definidos. Para exibir melhor seus resultados, a ex-eposa de Zé Felipe levantou a camiseta e dobrou os shorts. Virginia Fonseca então ostentou seu tanquinho bem desenhado e as pernas com bastante volume.

Rainha de bateria da Grande Rio, a apresentadora do SBT está cada dia mais musculosa. Na rede social, ela tem gravado seus treinos e um pouco de sua dieta. Nos últimos meses, Virginia Fonseca impressionou ao surgir com as curvas maiores.

É bom lembrar que a influencer tem acompanhamento médico, faz dieta regrada com bastante proteínas. Além disso, ela exibe alguns dos tratamentos estéticos que faz em seu corpo, rosto, e não esconde as cirurgias plásticas. Antes de engravidar da primeira filha, a apresentadora fez lipoaspiração e, nos últimos meses, passou por operação nos seios e no umbigo para retirada da hérnia.

Zé Felipe explica por que não repostou homenagem de Virginia para ele

O cantor Zé Felipe explicou o motivo de não ter repostado a homenagem de Dia dos Pais que Virginia Fonseca fez nos stories para ele no domingo, 10. Após ver questionamentos, de ter ignorado a declaração, o famoso se pronunciou e esclareceu o que houve.

Com um print de sua caixa de mensagens, o herdeiro de Leonardo comunicou que está bloqueado nos próximos dias no Instagram e que, por isso, não conseguiu republicar a homenagem realizada pela mãe de seus três filhos. Saiba mais aqui!

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

