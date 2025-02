Virginia Fonseca recebe médico e faz consulta em seu camarim no SBT

Após algumas semanas de cirurgia plástica, Virginia Fonseca recebe médico em seu camarim para consulta de retorno; confira

Com uma rotina agitada, a influenciadora Virginia Fonseca precisou fazer uma consulta de retorno com seu médico, doutor Thiago, no camarim do SBT. Em meio a uma gravação e outra de seu programa, a empresária foi atendida pelo profissional que fez sua mastopexia e troca das próteses de silicone .

Em seus stories da rede social, a apresentadora compartilhou o momento e se divertiu ao ter que rever os pontos fora do consultório. "kkkk tamo por cá", disse ao surgir na foto sendo atendida pelo profissional.

É bom lembrar que no último mês, após um breve sumiço, a esposa de Zé Felipe reapareceu contando que passou por cirurgias estéticas. Uma nas mamas e outra para retirar a hérnia umbilical."E vou fazer a mastopexia no peito, aproveitar e já arrumar meu peito. O que eu falo sempre? Depois de três filhos, não é mais peito, é teta", brincou após ter tido três gestações.

Zé Felipe revela ciúmes ao ver atitude de Virginia Fonseca

Ainda nesta quarta-feira, 12, em seu camarim no SBT, a influenciadora Virginia Fonseca compartilhou uma conversa que teve com o marido, o cantor Zé Felipe, pelo celular. A empresária postou um clique ousado em sua rede social e o esposo reagiu ao ver a foto, realizada enquanto fazia as trocas de roupa para as gravações de seu programa.

Usando apenas uma regata, a famosa apareceu fazendo pose e o herdeiro de Leonardo e Poliana Rocha acabou revelando que ficou com ciúmes da atitude da amada. Na conversa, ele disse que teve o sentimento e que estava com saudades, já que ela está em São Paulo gravando sua atração, que vai ao ar aos sábado após às 22h no SBT. Saiba mais o que aconteceu aqui!