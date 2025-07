Que físico é esse? Virginia choca ao exibir suas pernas bem musculosas

Treinando e fazendo dieta, Virginia choca ao mostrar o estado atual de seu corpo; influenciadora apareceu bem musculosa; veja

A influenciadora Virginia Fonseca impressionou ao exibir seu físico atual nesta segunda-feira, 28. Treinando frequentemente e sempre fazendo dieta, a empresária, que é Rainha da Grande Rio, chamou a atenção ao aparecer bem musculosa.

Após alguns meses ostentando um físico sequinho, mesmo depois da gestação recente de José Leonardo e das outras das filhas, Maria Alice e Maria Flor, a ex-esposa de Zé Felipe vem surpreendendo com o crescimento de seus músculos.

De shortinhos, a loira mostrou suas pernas e não passou despercebida. Virginia Fonseca então exibiu os membros inferiores bem volumosos e definidos. "As pernitchas tão vindo", disse ela ao fazer a foto no espelho mostrando sua evolução sendo construída para o Carnaval.

Após uma dieta com muitas ovos, a famosa começou a comer mais e apareceu até mais musculosa. Nos últimos meses, os internautas notaram o crescimento dela depois de secar bastante após a gravidez.

É bom lembrar que a influencer tem acompanhamento médico, faz dieta regrada com bastante proteínas. Além disso, ela exibe alguns dos tratamentos estéticos que faz em seu corpo, rosto, e não esconde as cirurgias plásticas. Antes de engravidar da primeira filha, a apresentadora fez lipoaspiração e, nos últimos meses, passou por operação nos seios e no umbigo para retirada da hérnia.

Virginia se pronuncia sobre curtidas polêmicas de sua mãe

A influenciadora digital Virginia Fonseca se pronunciou sobre a mãe dar curtidas na rede social. Após Margareth Serrão deixar like em algumas publicações polêmicas, as quais falavam sobre a filha, Zé Felipe e até outras pessoas, a empresária surgiu nesta quarta-feira, 23, brincando com ela sobre a situação.

Deitadas na cama, as duas surgiram conversando quando a ex-sogra do cantor comentou que havia curtido um post. A herdeira então já ficou preocupada devido ao histórico da mãe. "Curtiu o que?", questionou a loira. Saiba mais aqui!