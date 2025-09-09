Pela 1ª vez, Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário do filho separados

Após mesversários juntos, mesmo após o divórcio, Virginia e Zé Felipe comemoram primeiro ano de José Leonardo com festinhas separadas

Separados desde o fim de maio, Virginia Fonseca e Zé Felipe estavam comemorando os últimos mesversários de José Leonardo juntos. O ex-casal se reunia na mansão onde a empresária mora com os filhos e toda a família se encontrava. Contudo, nesta segunda-feira, 08, aconteceu diferente.

Apesar de ter voltado para Goiânia após um show em Minas Gerais, o herdeiro de Leonardo não apareceu no café da manhã organizado pela ex-esposa. Na rede social, a loira postou alguns registros do momento e mostrou que os parabéns contou apenas com a presença de Margareth Serrão e os três filhos.

Antes de mostrar o momento sem Zé Felipe, Virginia Fonseca chamou a atenção ao posta uma foto dos pratos e xícaras personalizados com o desenho da família toda reunida. Horas depois, o cantor fez sua festa para o bebê e contou com a presença de Poliana Rocha.

Essa foi a primeira vez que eles se separaram na comemoração. Antes de boatos envolvendo Ana Castela e Vini Jr., os dois se reuniam nos mesversários, tiravam fotos juntos e não aparentavam incômodo por conta disso.

Nesta terça-feira, 09, acontecerá a grande festa de um ano de José Leonardo. O menino celebrará a data com o tema de fazenda, algo muito parecido com o que foi feito na decoração de seu quarto.

Virginia usa louça com desenho de Zé Felipe no aniversário de José Leonardo

Virginia comemora um ano de José Leonardo sem Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

Zé Felipe faz festa para o caçula sem Virginia - Foto: Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, no fim de maio, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.