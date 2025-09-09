Pela 1ª vez, Virginia e Zé Felipe comemoram aniversário do filho separados

Após mesversários juntos, mesmo após o divórcio, Virginia e Zé Felipe comemoram primeiro ano de José Leonardo com festinhas separadas
Separados desde o fim de maio, Virginia Fonseca e Zé Felipe estavam comemorando os últimos mesversários de José Leonardo juntos. O ex-casal se reunia na mansão onde a empresária mora com os filhos e toda a família se encontrava. Contudo, nesta segunda-feira, 08, aconteceu diferente.
Apesar de ter voltado para Goiânia após um show em Minas Gerais, o herdeiro de Leonardo não apareceu no café da manhã organizado pela ex-esposa. Na rede social, a loira postou alguns registros do momento e mostrou que os parabéns contou apenas com a presença de Margareth Serrão e os três filhos.
Antes de mostrar o momento sem Zé Felipe, Virginia Fonseca chamou a atenção ao posta uma foto dos pratos e xícaras personalizados com o desenho da família toda reunida. Horas depois, o cantor fez sua festa para o bebê e contou com a presença de Poliana Rocha.
Essa foi a primeira vez que eles se separaram na comemoração. Antes de boatos envolvendo Ana Castela e Vini Jr., os dois se reuniam nos mesversários, tiravam fotos juntos e não aparentavam incômodo por conta disso.
Nesta terça-feira, 09, acontecerá a grande festa de um ano de José Leonardo. O menino celebrará a data com o tema de fazenda, algo muito parecido com o que foi feito na decoração de seu quarto.
Horas antes de anunciarem o fim do casamento, no fim de maio, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.
Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.
Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.
Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.
