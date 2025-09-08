Sem Zé Felipe, Virginia celebra aniversário do filho e detalhe do ex chama atenção

Divorciada de Zé Felipe, Virginia celebra um ano de José Leonardo com café da manhã em sua mansão e detalhe na mesa envolvendo o ex chama a atenção

O aniversário de um ano de José Leonardo é nesta segunda-feira, 08, e Virginia Fonseca começou o dia fazendo um café da manhã especial em sua mansão. Antes de mostrar os parabéns sem a presença de Zé Felipe, a influenciadora digital chamou a atenção ao exibir um detalhe da mesa com a "presença" do ex-marido.

Ao mostrar a louça escolhida para o momento, a empresária revelou que colocaram o jogo de pratos e xícaras com o desenho da família toda. Com os três filhos, o ex-casal apareceu no famoso desenho deles, o mesmo que está no avião.

Após mostrar o detalhe, Virginia Fonseca compartilhou os vídeos cantando os parabéns com Maria Alice, Maria Flor e Margareth Serrão para José Leonardo. Apesar de ter voltado para Goiânia após um show em Minas Gerais, Zé Felipe não apareceu no registro.

"Viva o José Leonardo! Um aninho de vida do nosso príncipe", escreveu a influencer ao publicar o momento especial em sua mansão.

Ainda na última semana, Virginia Fonseca estava na Espanha com os amigos e foi flagrada saindo de um iate de luxo com o jogador de futebol Vini Jr. A famosa anunciou o término de seu casamento no fim de maio e pegou os fãs de surpresa.

Virginia usa louça com desenho de Zé Felipe no aniversário de José Leonardo

Virginia comemora um ano de José Leonardo sem Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.