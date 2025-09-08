CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Datas Especiais
  2. Sem Zé Felipe, Virginia celebra aniversário do filho e detalhe do ex chama atenção
Datas Especiais / Parabéns!

Sem Zé Felipe, Virginia celebra aniversário do filho e detalhe do ex chama atenção

Divorciada de Zé Felipe, Virginia celebra um ano de José Leonardo com café da manhã em sua mansão e detalhe na mesa envolvendo o ex chama a atenção

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 10h14

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Virginia celebra aniversário de José Leonardo
Virginia celebra aniversário de José Leonardo - Reprodução/Instagram

O aniversário de um ano de José Leonardo é nesta segunda-feira, 08, e Virginia Fonseca começou o dia fazendo um café da manhã especial em sua mansão. Antes de mostrar os parabéns sem a presença de Zé Felipe, a influenciadora digital chamou a atenção ao exibir um detalhe da mesa com a "presença" do ex-marido.

Ao mostrar a louça escolhida para o momento, a empresária revelou que colocaram o jogo de pratos e xícaras com o desenho da família toda. Com os três filhos, o ex-casal apareceu no famoso desenho deles, o mesmo que está no avião.

Após mostrar o detalhe, Virginia Fonseca compartilhou os vídeos cantando os parabéns com Maria Alice, Maria Flor e Margareth Serrão para José Leonardo. Apesar de ter voltado para Goiânia após um show em Minas Gerais, Zé Felipe não apareceu no registro.

"Viva o José Leonardo! Um aninho de vida do nosso príncipe", escreveu a influencer ao publicar o momento especial em sua mansão.

Ainda na última semana, Virginia Fonseca estava na Espanha com os amigos e foi flagrada saindo de um iate de luxo com o jogador de futebol Vini Jr. A famosa anunciou o término de seu casamento no fim de maio e pegou os fãs de surpresa.

Virginia usa louça com desenho de Zé Felipe no aniversário de José Leonardo
Virginia usa louça com desenho de Zé Felipe no aniversário de José Leonardo
Virginia comemora um ano de José Leonardo sem Zé Felipe
Virginia comemora um ano de José Leonardo sem Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram
Virginia comemora um ano de José Leonardo sem Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram
Virginia comemora um ano de José Leonardo sem Zé Felipe - Foto: Reprodução/Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

Zé FelipeVirginiaVirginia FonsecaJosé Leonardoaniversário de josé leonardo
Virginia Fonseca Virginia Fonseca  Zé Felipe Zé Felipe   

Leia também

CASAMENTO

Natasha Dantas e William Bonner - Foto: Reprodução/Instagram

Natasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento

Parabéns!

Virginia se declara para José Leonardo e Poliana Rocha comenta - Reprodução/Instagram

No aniversário de José Leonardo, Virginia se declara e Poliana Rocha comenta

Abriu o coração!

Camila Ângelo e Hulk Paraíba - Foto: Reprodução/Instagram

Hulk Paraíba impressiona com declaração para a esposa: 'Verdadeiro amor'

Dia do Irmão

Maiara e Maraisa - Foto: Globo/ Beatriz Damy

Maiara e Maraisa se declaram sobre parceria: ‘Estamos sempre juntas’

Especial!

Aniversário de Gusttavo Lima teve momentos especiais - Reprodução/Instagram

Bolo 'cutucado', dia na fazenda e ensaio em família: veja como foi o aniversário de Gusttavo Lima

Homenagem!

Sergio Guizé e Bianca Bin - Foto: Reprodução/Instagram

Sergio Guizé impressiona com declaração para Bianca Bin: 'Você é luz'

Últimas notícias

Xuxa exibiu resultado de transplante capilar na chegada à festa de Luciano HuckXuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
Conheça 6 exposições que estarão em cartaz durante o mês de setembro em São Paulo6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA
José Leonardo com os padrinhosPadrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê
Ana Maria BragaQue luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias
Sabrina Sato com o pai, Omar RahalMédica explica como será a vida do pai de Sabrina Sato após alta: 'O desafio costuma ser...'
Afonso e Solange em Vale TudoAfonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine
Odete sofre atentadoVale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman
Odete Roitman (Debora Bloch) na novela Vale TudoLivro de Odete Roitman em Vale Tudo faz sucesso entre os leitores
Natasha Dantas e William BonnerNatasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento
Vanessa Lopes revelou que quase perdeu a voz por conta do cigarro eletrônicoMédico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade