Sem Zé Felipe, Virginia celebra aniversário do filho e detalhe do ex chama atenção

Divorciada de Zé Felipe, Virginia celebra um ano de José Leonardo com café da manhã em sua mansão e detalhe na mesa envolvendo o ex chama a atenção
O aniversário de um ano de José Leonardo é nesta segunda-feira, 08, e Virginia Fonseca começou o dia fazendo um café da manhã especial em sua mansão. Antes de mostrar os parabéns sem a presença de Zé Felipe, a influenciadora digital chamou a atenção ao exibir um detalhe da mesa com a "presença" do ex-marido.
Ao mostrar a louça escolhida para o momento, a empresária revelou que colocaram o jogo de pratos e xícaras com o desenho da família toda. Com os três filhos, o ex-casal apareceu no famoso desenho deles, o mesmo que está no avião.
Após mostrar o detalhe, Virginia Fonseca compartilhou os vídeos cantando os parabéns com Maria Alice, Maria Flor e Margareth Serrão para José Leonardo. Apesar de ter voltado para Goiânia após um show em Minas Gerais, Zé Felipe não apareceu no registro.
"Viva o José Leonardo! Um aninho de vida do nosso príncipe", escreveu a influencer ao publicar o momento especial em sua mansão.
Ainda na última semana, Virginia Fonseca estava na Espanha com os amigos e foi flagrada saindo de um iate de luxo com o jogador de futebol Vini Jr. A famosa anunciou o término de seu casamento no fim de maio e pegou os fãs de surpresa.
Ver essa foto no Instagram
Horas antes de anunciarem o fim do casamento, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.
Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.
Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.
Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.
Especial!
Bolo 'cutucado', dia na fazenda e ensaio em família: veja como foi o aniversário de Gusttavo Lima
|Xuxa Meneghel mostra cabelos mais cheios após transplante capilar: especialista detalha cuidados
|6 exposições para aproveitar a cidade de São Paulo durante setembro - CARAS INDICA
|Padrinhos de José Leonardo encantam com recados no 1º aniversário do bebê
|Que luxo! Ana Maria Braga escolhe destino paradisíaco para curtir férias
|Médica explica como será a vida do pai de Sabrina Sato após alta: 'O desafio costuma ser...'
|Afonso merece final feliz com Solange em Vale Tudo? Vote e opine
|Vale Tudo: Saiba quem são os suspeitos do atentado de Odete Roitman
|Livro de Odete Roitman em Vale Tudo faz sucesso entre os leitores
|Natasha Dantas mostra registros raros com William Bonner em aniversário de casamento
|Médico alerta para vício relatado por Vanessa Lopes: 'Não podemos descartar o risco de câncer'