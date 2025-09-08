Virginia Fonseca revela detalhes da festa de 1 ano de José Leonardo

José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, vai comemorar o seu aniversário de um ano com uma festa luxuosa em Goiânia

Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar os detalhes da decoração da festa de aniversário de sue filho caçula, José Leonardo. O menino, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, completou um ano de vida nesta segunda-feira, 8, e vai comemorar a data especial com uma festa luxuosa nesta terça-feira, 9.

A celebração do pequeno vai acontecer em Goiânia e terá como tema 'A Fazenda de José Leonardo', inspirado no universo country. Nos Stories, a influenciadora digital repostou um vídeo feito pela decoradora Tana Lobo sobre a preparação do local em que o evento vai acontecer. "Vocês não estão preparados para essa fazenda. É uma fazenda muito elegante, muito lúdica. Afinal de contas, é uma festa de um ano, tudo a ver com a história do José Leonardo", disse a profissional.

A festa de um ano de José Leonardo promete ser grandiosa. Segundo as informações do portal LeoDias, o convite do evento foi feito em tons de azul e com cavalos, seguindo a referência country. Além disso, a celebração, que promete ser animada e sem ter hora para acabar, terá atrações como Mari Fernandez, DJ John e outros grandes nomes da música sertaneja como Thiago Brava e Israel Novaes.

Confira:

Detalhes da festa de José Leonardo - Foto: Instagram

Detalhes da festa de José Leonardo - Foto: Instagram

José Leonardo é homenageado pelos pais e avó em seu aniversário

A influenciadora digital Poliana Rocha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu neto caçula, José Leonardo. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Leonardo compartilhou um vídeo em que aparece brincando com o pequeno e na legenda, escreveu uma bela declaração.

"Hoje celebramos o maior presente que Deus nos deu: VOCÊ (JL) nosso netinho mais perfeito do mundo!!! Há 1 ano sua chegada encheu nossas vidas de luz, de amor e de alegria. Ver seu sorriso, seus passinhos e cada conquista é a maior felicidade para nós. Que sua vida seja sempre abençoada, repleta de saúde, descobertas e muito amor. Nós te amamos infinitamente!", declarou Poliana.

Virginia relembrou a descoberta da gestação ao celebrar o aniversário do herdeiro. "Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, pra azul também kkk. Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você José com esse carisma, com essa felicidade, com essa beleza surreal, Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter você e suas irmãs!".

"Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço pra você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você SEMPRE e que venham muito mais anos pra gente comemorar sua vida com muita felicidade e amor", escreveu.

Já Zé Felipe postou fotos ao lado de José Leonardo e se declarou: "Meu Godo hoje completa 1 aninho de vida. Seu sorriso, sua doçura me encanta. Meu filho, que Jesus te abençoe cada dia mais, te projeta e te guarde. Papai te ama demais, e juntos vamos caminhar por toda vida. Meu companheirinho mais lindo desse mundo. Viva o José Leonardo", disse ele.

