Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
Festas / Spoiler

Virginia Fonseca revela detalhes da festa de 1 ano de José Leonardo

José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe, vai comemorar o seu aniversário de um ano com uma festa luxuosa em Goiânia

Daniela Santos
por Daniela Santos
[email protected]

Publicado em 08/09/2025, às 22h24

Virginia Fonseca mostra detalhes da decoração da festa do filho
Virginia Fonseca mostra detalhes da decoração da festa do filho - Foto: Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca usou as redes sociais para mostrar os detalhes da decoração da festa de aniversário de sue filho caçula, José Leonardo. O menino, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, completou um ano de vida nesta segunda-feira, 8, e vai comemorar a data especial com uma festa luxuosa nesta terça-feira, 9. 

A celebração do pequeno vai acontecer em Goiânia e terá como tema 'A Fazenda de José Leonardo', inspirado no universo country. Nos Stories, a influenciadora digital repostou um vídeo feito pela decoradora Tana Lobo sobre a preparação do local em que o evento vai acontecer. "Vocês não estão preparados para essa fazenda. É uma fazenda muito elegante, muito lúdica. Afinal de contas, é uma festa de um ano, tudo a ver com a história do José Leonardo", disse a profissional. 

A festa de um ano de José Leonardo promete ser grandiosa. Segundo as informações do portal LeoDias, o convite do evento foi feito em tons de azul e com cavalos, seguindo a referência country. Além disso, a celebração, que promete ser animada e sem ter hora para acabar, terá atrações como Mari Fernandez, DJ John e outros grandes nomes da música sertaneja como Thiago Brava e Israel Novaes.

Confira: 

Instagram
Detalhes da festa de José Leonardo - Foto: Instagram

Instagram
Detalhes da festa de José Leonardo - Foto: Instagram

José Leonardo é homenageado pelos pais e avó em seu aniversário 

A influenciadora digital Poliana Rocha usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu neto caçula, José Leonardo. Em seu perfil oficial, a mulher do cantor Leonardo compartilhou um vídeo em que aparece brincando com o pequeno e na legenda, escreveu uma bela declaração.

"Hoje celebramos o maior presente que Deus nos deu: VOCÊ (JL) nosso netinho mais perfeito do mundo!!! Há 1 ano sua chegada encheu nossas vidas de luz, de amor e de alegria. Ver seu sorriso, seus passinhos e cada conquista é a maior felicidade para nós. Que sua vida seja sempre abençoada, repleta de saúde, descobertas e muito amor. Nós te amamos infinitamente!", declarou Poliana.

Virginia relembrou a descoberta da gestação ao celebrar o aniversário do herdeiro. "Hoje é dia do nosso principezinho, José Leonardo! 1 ano que meu mundo passou de rosa absoluto, pra azul também kkk. Lembro como se fosse ontem o dia que a fumaça azul saiu e eu só sabia chorar, pois não imaginava nunca que seria tão abençoada em ter um menininho também e veio você José com esse carisma, com essa felicidade, com essa beleza surreal, Deus é sempre bom e eu sou só gratidão por ter você e suas irmãs!".

"Que Deus abençoe sua vida sempre meu amor, lhe dê muita saúde, paz, amor, sabedoria, felicidade, humildade, sucesso, enfim, as melhores coisas do mundo é o que eu peço pra você todos os dias em minhas orações! Sua família te ama mais que tudo e estaremos com você SEMPRE e que venham muito mais anos pra gente comemorar sua vida com muita felicidade e amor", escreveu.

Já Zé Felipe postou fotos ao lado de José Leonardo e se declarou: "Meu Godo hoje completa 1 aninho de vida.  Seu sorriso, sua doçura me encanta. Meu filho, que Jesus te abençoe cada dia mais, te projeta e te guarde. Papai te ama demais, e juntos vamos caminhar por toda vida. Meu companheirinho mais lindo desse mundo. Viva o José Leonardo", disse ele. 

Leia também:Zé Felipe faz festa para José Leonardo sem Virginia Fonseca

Daniela Santos

aniversáriofestaVirginia Fonsecafilho caçula
Virginia Fonseca  

