Ex-sogra, Poliana Rocha reage ao ver passeio de Virginia e Vini Jr

Mãe de Zé Felipe e ex-sogra de Virginia Fonseca, Poliana Rocha tem uma atitude na internet ao ver a repercussão de passeio da influencer com Vini Jr

Mãe de Zé Felipe, a influencer Poliana Rocha agitou o mundo das celebridades nesta semana ao ter uma atitude nas redes sociais envolvendo a ex-nora, Virginia Fonseca. Ela chamou a atenção ao reagir aos rumores do passeio de Virginia com Vini Jr na Espanha.

Na última quarta-feira, 3, Virginia e Vini se encontraram em um iate na Espanha para um passeio no mar ao lado de amigos. Depois de postarem fotos na embarcação, os dois foram vistos desembarcando, o que confirmou que estavam no mesmo local.

O flagra repercutiu nas redes sociais e Poliana Rocha curtiu uma publicação de uma página de fofocas sobre Virginia e Vini. A curtida dela deu o que falar na internet, já que demonstra uma reação dela ao tema. Inclusive, um seguidor disse: “Assim como ela curtiu quando saiu do Zé com a Ana Castela, e está tudo certo! Estão separados, deixa o povo viver”.

Por enquanto, os envolvidos não comentaram sobre os rumores.

Os amigos que foram viajar com Virginia

A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou o início do mês de setembro para fazer uma eurotrip só com os amigos. Ela deixou seus 3 filhos sob os cuidados das avós em Goiânia, Goiás, e embarcou rumo a Madrid, na Espanha, com alguns amigos fiéis em um jatinho particular luxuoso.

Virginia viajou na companhia de Hebert Gomes, Rafa Uccmann, Nikolas Miguel, Duda Freire e Lucas Guedez. Saiba quem é quem na viagem:

Hebert Gomes é o braço direito de Virginia. Os dois são amigos há muitos anos e ele trabalha como assessor dela. Ele a acompanha em compromissos profissionais e até já morou na mansão dela antes de comprar seu próprio apartamento. Inclusive, ele é padrinho de José Leonardo, filho caçula dela.

Rafa Uccmann é influenciadora digital, com mais de 11 milhões de seguidores. Ela costuma compartilhar conteúdo sobre sua rotina e viagens. Ela é amiga de Virginia há alguns anos e sempre participar de momentos de celebração ao lado da influencer.

Nikolas Miguel é o cabeleireiro de Virginia. Ele cuida dos fios da estrela durante viagens e momentos especiais. Tanto que, na viagem, ele é o responsável por deixá-la impecável para os passeios e jantares especiais.

Duda Freire também é influenciadora digital e é muito próxima de Virginia desde que ela se separou de Zé Felipe. As duas já foram vistas juntas em várias situações nos últimos meses. Tanto que a proximidade delas chegou a levantar suspeitas de um suposto affair, mas nada foi concretizado.

Por fim, Lucas Guedez também é influenciador digital e é um grande amigo de Virginia. Ele trabalha com ela no programa Sabadou, do SBT, e é um dos tios favoritos dos filhos da amiga. Sempre que está na mansão dela, ele está rodeado pelas crianças para brincar com elas e se divertir.