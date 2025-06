Maria Alice: novo vídeo revela mais detalhes da festa da filha de Virginia e Zé Felipe

A influenciadora Virginia e o cantor Zé Felipe promoveram uma festa luxuosa para comemorar o aniversário de quatro anos da filha, Maria Alice

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe promoveram uma festa luxuosa para comemorar o aniversário de quatro anos da filha, Maria Alice, em Goiânia. E nesta quarta-feira, 4, a famosa postou um vídeo exibindo momentos do evento e impressionou com os detalhes.

O vídeo registra momentos da festa que teve como tema O Céu de Maria Alice'. Com uma decoração para lá de luxuosa e muitos brinquedos, a primogênita do ex-casal apareceu curtindo muito seu dia. A decoração contou com mais de 60 mil balões e um céu cenográfico com esculturas aéreas de anjos e nuvens.

"Recebi esse video dos meus parceiros e não tem como não deixar registrado aqui!!! Essa festa foi abençoada demais, obrigada Deus por absolutamente tudo que faz na nossa vida, somos felizes por ter VOCÊ em nosso coração", escreveu a influenciadora na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Outros detalhes da festa de Maria Alice

O bolo, feito pelo confeiteiro Denilson Lima, saiu de São Paulo em um caminhão refrigerado e tinha mais de dois metros de altura. Além disso, outros quatro bolos foram pintados à mão durante a festa. Os convidados também puderam saborear uma mesa com sorvetes.

E a aniversariante e seus irmãos, Maria Flor e José Leonardo, surgiram usando looks estilosos. Segundo o portal LeoDias, as peças sob medida são da marca Le Infance e juntas chegam a quase R$ 60 mil.

Além disso, as lembrancinhas para os convidados chamaram a atenção. Em uma publicação nas redes sociais, a decoradora do evento, Tana Lobo, mostrou que a família da aniversariante ofereceu mais de um tipo de lembrancinha. Leia mais!

Leia também: Poliana Rocha comenta proibição na festa da filha de Virginia e Zé Felipe: 'Todo mundo'