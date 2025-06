Virginia impressiona ao mostrar ilha de sorvetes da festa de Maria Alice

Além de ilhas de comida, muitos doces e vários bolos, a festa de Maria Alice contou com uma mesa de sorvetes variados; veja o que Virginia mostrou

A festa de aniversário de Maria Alice, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, foi puro luxo e sofisticação. Além da decoração inspirada no céu, com detalhes delicados, mas grandiosos, as ilhas de comidas também chamaram a atenção.

Além de uma variedade de salgados e doces, sem contar os bolos, que foram confeccionados em três semanas, no local, foi montada uma mesa com sorvetes. Em sesus stories, a empresária mostrou os detalhes e impressionou.

Em taças, os sorvetes com cores claras, combinando com a festa, foram colocados à disposição. Casquinhas, suspiros, frutas e outros confeitos podiam ser escolhidos pelos convidados para montarem conforme seu desejo. "Olha essa mesa de sorvete", escreveu Virginia Fonseca admirada com a ilha.

Além dessa opção, os presentes puderam se deliciar com os bolos, que eram verdadeiras obras de arte. O confeiteiro responsável por eles, Denilson Lima, contou que ficou por mais de três semanas fazendo eles, com a ajuda de 15 profissionais e precisou de um caminhão refrigerado para transportá-los.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Serrão Costa (@virginia)

Virginia Fonseca mostra os detalhes da festa luxuosa de Maria Alice

Virginia Fonseca usou as redes sociais na tarde desta segunda-feira, 2, para mostrar os detalhes da festa luxuosa de aniversário de sua filha mais velha, Maria Alice. A menina, fruto de seu relacionamento com o cantor Zé Felipe, completou quatro anos na última sexta-feira, 30.

Nos Stories, a influenciadora digital mostrou um pouco da decoração do evento, que teve como tema 'Céu da Maria Alice'. Além disso, o espaço conta com vários brinquedos para a aniversariante e seus amiguinhos se divertirem. "Está tudo um sonho", escreveu Virginia.

A festa de aniversário de Maria Alice, que acontece em Goiânia, conta com mais de 60 mil balões e o céu tem esculturas aéreas representando anjos e nuvens. Para preparar o evento luxuoso, foram 10 dias de montagem, envolvendo 200 pessoas. Confira!