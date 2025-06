Maria Alice: Veja as lembrancinhas do aniversário da filha de Virginia e Zé Felipe

Com o tema O Céu da Maria Alice, a festa de aniversário da filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe contou com vários tipos de lembrancinhas

A festa de aniversário de quatro anos da filha mais velha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, Maria Alice, aconteceu nesta segunda-feira, 02, em Goiânia. O evento teve como tema ‘O Céu de Maria Alice’ e contou com decoração luxuosa. Além disso, as lembrancinhas para os convidados chamaram a atenção.

Em uma publicação nas redes sociais, a decoradora do evento, Tana Lobo, mostrou que a família da aniversariante ofereceu mais de um tipo de lembrancinha. A primeira foi uma caixa com microfone karaoke com carregador.

A outra opção era um kit bolo de caneca. "Vem o avental, a caneca e a receita pra criança fazer o bolo em casa", explicou a profissional. E a outra opção er um jogo da velha. "Vem um tapete e o jogo da velha para montar em cima", detalhou Tana Lobo.

Como foi a festa de Maria Alice?

Em seu perfil nas redes sociais, Virginia mostrou detalhes da festa luxuosa. Ela compartilhou que o espaço contou com vários brinquedos para a aniversariante e seus amiguinhos se divertirem. "Está tudo um sonho", escreveu Virginia.

Já a decoração contou com mais de 60 mil balões e o céu foi feito com esculturas aéreas representando anjos e nuvens. Para preparar o evento luxuoso, foram 10 dias de montagem, envolvendo 200 pessoas.

O bolo, feito pelo confeiteiro Denilson Lima, veio de São Paulo em um caminhão refrigerado e tem mais de dois metros de altura. Além disso, outros quatro bolos foram pintados à mão durante a festa.

