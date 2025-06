Veja os detalhes dos looks dos filhos de Virginia para a festa de Maria Alice

Looks de milhões! Virginia Fonseca escolheu looks estilosos para os filhos usarem na festa de aniversário de quatro anos de Maria Alice

Os filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe esbanjaram elegância em mais uma festa da família. Nesta segunda-feira, 2, aconteceu a comemoração do aniversário de quatro anos de Maria Alice, e a aniversariante e seus irmãos, Maria Flor e José Leonardo, surgiram usando looks estilosos.

Segundo o portal LeoDias, as peças sob medida são da marca Le Infance e juntas chegam a quase R$ 60 mil. O diretor criativo e estilista Jadson Júnior revelou que a influenciadora digital queria que os herdeiros usassem roupas que trouxessem toda a delicadeza, pureza e beleza dos anjos, seguindo o tema da festa. "A própria Maria Alice fez um pedido especial: que houvesse uma asa, detalhe que trouxe ainda mais charme às produções, conferindo um toque lúdico às peças e ao momento", contou o estilista.

O vestido de Maria Alice foi confeccionado em seda pura, com busto em renda chantilly e um bordado central em linha de seda, representando o Sagrado Coração em tom rosé. Já o look de Maria Flor foi de pala plissada, trabalhada em seda pura para combinar com a irmã. O caçula, José Leonardo, usou uma camiseta e shorts em algodão egípcio com seda. Para combinar com o tema da festa, o shorts recebeu aplicações de nuvens nas laterais, além da imagem de um anjo bordado.

Mais cedo, Virginia se derreteu ao mostrar os detalhes do look do filho nos Stories. "Olha quem está pronto, com broche, colar de pérola, pulseira. Oh mãe, você está lindo demais, meu amor", disse a influenciadora digital. "O look do príncipe", escreveu ela na legenda.

Virginia Fonseca mostra a família reunida na festa de aniversário da filha

Virginia Fonseca usou as redes sociais nesta segunda-feira, 2, para mostrar um momento especial da festa de aniversário de sua filha mais velha, Maria Alice, que completou quatro anos. Na hora de cantar o 'parabéns pra você', a influenciadora digital reuniu toda a família para celebrar a vida da primogênita.

No vídeo postado nos Stories, Maria Alice está ao lado dos pais, Virginia e Zé Felipe, dos irmãos, Maria Flor e José Leonardo, dos avós, Leonardo, Poliana Rocha e Margareth Serrão, e da bisavó, Eponina Rocha. O cantor Leonardo, então, canta a música para a neta. Confira!

