Após separação, Virginia Fonseca e Zé Felipe chegam juntos em festa da filha

Virginia Fonseca e Zé Felipe chegaram juntos no local que acontecerá a festa de aniversário de quatro anos de Maria Alice

Quase uma semana após anunciar o fim do casamento, Virginia Fonseca e Zé Felipe chegaram juntos para a festa de aniversário de Maria Alice. A menina completou quatro anos na última sexta-feira, 30, e vai comemorar a data especial nesta segunda-feira, 2.

Apesar do término, a influenciadora digital e o cantor posaram sorridentes com os três filhos: Maria Alice, Maria Flor e o caçula, José Leonardo. Para o evento, que acontece em Goiânia (GO), Virginia surgiu usando um vestido justo e Zé Felipe apostou em uma camisa listrada e calça.

As filhas do casal surgiram combinando o look: um vestido, meia-calça, sapato e asas de fada. Já o caçulinha esbanjou estilo ao surgir ao usar uma blusa, bermuda e tênis, além de alguns acessórios: um colar de pérolas, uma pulseira e um broche.

Neste último domingo, 1º, a decoradora Tana Lobo, responsável por organizar a festa de Maria Alice, usou seu perfil nas redes sociais para mostrar alguns detalhes dos preparativos. No vídeo compartilhado, é possível notar que o local está sendo decorado com nuvens e anjos.

"Querem spoiler, né? Estão me pedindo há muito tempo, mas a gente está preparando um mega projeto para o 'Céu de Maria Alice' que está ficando lindo, lindo. A hora que entrar, acho que, assim, os convidados vão ter a sensação de estar pisando no chão quando chegarem aqui. Aliás, flutuando entre céus. Está uma coisa muito linda, lúdica", adiantou.

Confira:

Virginia e Zé Felipe chegam juntos na festa de Maria Alice - Foto: Brazil News

Virginia e Zé Felipe chegam juntos na festa de Maria Alice - Foto: Brazil News

Virginia e Zé Felipe posam com os filhos - Foto: Brazil News

Mesmo separados, Virginia e Zé Felipe ainda usam aliança

A influencer Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe anunciaram na noite da última terça-feira, 27, o fim do casamento. O comunicado dizia que, embora separados, eles serão amigos para cuidar dos filhos: Maria Alice, de quatro anos; Maria Flor, de dois e de José Leonardo, de oito meses. No entanto, mesmo após o término, os fãs repararam que eles ainda usam as alianças de casamento. Confira!

Leia também:Zé Felipe reaparece nos stories da Virginia em flagra na academia