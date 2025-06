Poliana Rocha comenta proibição na festa da filha de Virginia e Zé Felipe: 'Todo mundo'

A festa de Maria Alice, filha de Virginia e Zé Felipe, teve proibição de celulares. Poliana Rocha comentou a decisão dos pais

A festa de quatro anos de Maria Alice, filha mais velha da influenciadora digital Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, aconteceu nesta segunda-feira, 2, em Goiânia, e contou com uma regra: os convidados foram proibidos de usar celulares durante a comemoração. Já nesta terça-feira, 3, Poliana Rocha comentou a decisão dos pais da pequena.

E a esposa do cantor sertanejo Leonardo gostou da iniciativa. "Foi uma festa tão linda. Eu fiquei feliz porque a Maria Alice interagiu e curtiu a festa dela. Foi maravilhoso. E, pelo fato de não entrarmos com o celular, foi incrível, porque acho que todo mundo conseguiu se conectar melhor e não ficou preso a fazer storie. Até falei assim: 'Gente, acho que eu vou adotar isso nas próximas festas, porque a conexão foi muito maior entre as pessoas'", disse ela nos stories de sua rede social.

Como foi a festa de Maria Alice?

Em seu perfil nas redes sociais, Virginia mostrou detalhes da festa luxuosa. Ela compartilhou que o espaço contou com vários brinquedos para a aniversariante e seus amiguinhos se divertirem. "Está tudo um sonho", escreveu Virginia.

A decoração teve mais de 60 mil balões e um céu cenográfico com esculturas aéreas de anjos e nuvens. Para dar vida ao evento luxuoso, foram necessários 10 dias de montagem e o trabalho de 200 profissionais.

O bolo, feito pelo confeiteiro Denilson Lima, veio de São Paulo em um caminhão refrigerado e tem mais de dois metros de altura. Além disso, outros quatro bolos foram pintados à mão durante a festa. Os convidados também puderam saborear uma mesa com sorvetes.

E a aniversariante e seus irmãos, Maria Flor e José Leonardo, surgiram usando looks estilosos. Segundo o portal LeoDias, as peças sob medida são da marca Le Infance e juntas chegam a quase R$ 60 mil.

