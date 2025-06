Filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe ganha bolo de mais 2 metros em seu aniversário

Maria Alice, a filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, ganhou um bolo gigantesco para comemorar seu aniversário de quatro anos

Maria Alice, filha de Virginia Fonsecae Zé Felipe, ganhou uma festa luxuosa nesta segunda-feira, 2, para comemorar seu aniversário de quatro anos. A celebração teve como tema o Céu da Maria Alice e além da decoração deslumbrante, o bolo da primogênita da influenciadora digital e do cantor chamou bastante atenção pela grandiosidade.

Nas redes sociais, o confeiteiro Denilson Lima compartilhou um vídeo mostrando os detalhes do bolo, que tem mais de dois metros de altura e levou mais de três semanas para ser finalizado, com o trabalho de uma equipe de 15 pessoas.

Para transportar o bolo, foi necessário um caminhão refrigerado e a equipe fez a montagem no local da festa. "A gente agora vai fazer o processo de finalização dele. Tivemos que apoiar ele no chão forrado porque é tão grande", disse Denilson ao mostrar os detalhes da decoração.

Vale lembrar que Virginia e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na última semana, mas fizeram questão de chegar juntos para a festa de aniversário de Maria Alice. O ex-casal posou sorridente ao lado da aniversariante e dos outros dois filhos, Maria Alice e José Leonardo, ao chegarem no local do evento.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Saiba quais são as atrações da festa de 4 anos de Maria Alice

A primogênita Maria Alice, filha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, completou 4 anos na última sexta-feira, 30, e receberá uma festa especial nesta segunda, 2, em Goiânia. A celebração contará com diversos shows para animar os convidados presentes. Segundo o Portal LeoDias, a programação musical da festa contará com os seguintes shows para animar os convidados: Hugo & Guilherme, Kamisa 10 e DJ John

Leia também:Filho de Virginia Fonseca rouba a cena com look estiloso no aniversário da irmã