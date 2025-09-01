CARAS Brasil
  2. Mel Maia aplica botox nas axilas e explica o motivo: 'Muito'
Bem-estar e Saúde / Tratamento

Mel Maia aplica botox nas axilas e explica o motivo: 'Muito'

A atriz Mel Maia usou as redes sociais neste domingo, 31, para compartilhar que passou por um procedimento nas axilas. Leia mais!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 01/09/2025, às 09h29

Mel Maia
Mel Maia - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Mel Maia usou as redes sociais neste domingo, 31, para compartilhar que passou por um procedimento nas axilas. No vídeo publicado, ela contou que colocou botox nas axilas em uma clínica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, e explicou o motivo.

"Desde que eu me conheço por gente, eu suo muito pelas axilas. Podia estar um frio de -15 graus, que eu continuava suando, mas a doutora finalmente me salvou realizando botox nas minhas axilas. Não dói nada",detalhou Mel. "Quero agradecer [as profissionais envolvidas], que me ajudaram a vencer essa insegurança que eu tenho desde criança", complementou.

A transição capilar de Mel Maia

Recentemente, Mel Maia mostrou aos seguidores como está seu cabelo atualmente. A artista, que iniciou o processo de transição capilar há pouco mais de um ano, se mostrou completamente encantada com os fios naturais.

Em seu perfil, ela publicou um vídeo exibindo as madeixas cacheadas e celebrou a decisão de usá-los de forma natural. "Ainda bem que não desisti da transição! Tá crescendo e tô começando a usar mais soltinho", escreveu ela na legenda do registro. Veja como está!

Mel Maia, que manteve os cabelos lisos durante grande parte da vida, iniciou a transição capilar em 2023. Em outubro do ano seguinte, a atriz mudou radicalmente o visual ao adotar um corte curto, eliminando completamente os fios ainda com química.

Já em janeiro de 2025, a famosa explicou que evitava usar o cabelo solto fora de casa: "O cabelo não fica nem para um lado, nem para o outro. Parto no meio e tem essa parte na cara por causa da franja. Por esses motivos, eu ainda não uso ele solto", disse ela, na época.

"Mesmo definindo, ele tem essas partes lisas. Meu cabelo ainda precisa crescer. Então, não me julguem por usar muito ele preso. Eu já uso às vezes, mas em breve, vou usar ele solto", completou Mel Maia.

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

