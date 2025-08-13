Mel Maia revela detalhes da nova decoração do seu quarto

A atriz Mel Maia renova a decoração do seu quarto e mostra detalhes na cor rosa e com estilo moderno: 'Está 98% pronto'

A atriz Mel Maia renovou a decoração do seu quarto e mostrou um pouco do novo espaço para seus fãs. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos de alguns detalhes encantadores do seu lar.

A estrela reformou todo o quarto para modernizar a decoração. Agora, o local possui paredes em tom de rosa, tapete enorme em tons de rosa, azul e bege e os móveis foram confeccionados com estofado bege. Alem disso, ela decorou o local com um abajur com cúpula de bolinhas, quadros em formato de coração e espelho de corpo inteiro.

"Gente, eu postei foto de um pedacinho do meu quarto. O meu direct está lotado, lotado de perguntas. Tem gente perguntando sua locação, se é estúdio, onde eu comprei o tapete, espelho, sofá, decoração. E olha que foi só um pedacinho que eu postei. O meu quarto, ele estava em reforma. Parece que ele tá pronto, mas ele tá 98% pronto, faltam alguns detalhes. E assim que tiver tudo pronto, eu vou fazer um reels muito legal pra vocês. E vou falar de cada lugar que eu comprei minha cama, colchão, tudo. Vocês estão me perguntando muito do tapete e do espelho, e como eles já estão em seus devidos lugares, eu vou falar sobre, e vou postar uma roupa porque, de vez em não guardo segredos", disse ela.

Quarto de Mel Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Quarto de Mel Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Quarto de Mel Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Quarto de Mel Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Quarto de Mel Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Quarto de Mel Maia - Foto: Reprodução / Instagram

Você sabia? Mel Maia usa botox

A atriz Mel Maia, de 20 anos, decidiu vir a público esclarecer o motivo pelo qual faz aplicação de botox em seu rosto. Na ocasião, a artista revelou que usa a toxina para previnir as marcas de expressão e deu mais detalhes sobre a sua decisão:

"Faço botox preventivo na testa porque eu [já] tenho ruga na testa. Eu treino e faço muita expressão, então fica marcado", declarou.

E disse que só faz a aplicação no intervalo de seus compromissos como atriz. "Eu não posso aplicar botox um mês antes de começar a fazer gravação, porque fico sem expressão. Faço em períodos que não estou gravando porque posso ficar em paz em períodos que não tô gravando. Em períodos que estou trabalhando não dá. Imagina uma atriz sem expressão?", questionou.

O cabelo natural da atriz

A atriz Mel Maia usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 5, para mostrar aos seguidores como está seu cabelo atualmente. A artista, que iniciou o processo de transição capilar há pouco mais de um ano, se mostrou completamente encantada com os fios naturais.

Em seu perfil oficial, Mel publicou um vídeo exibindo as madeixas cacheadas e celebrou a decisão de usá-los de forma natural. "Ainda bem que não desisti da transição! Tá crescendo e tô começando a usar mais soltinho", escreveu ela na legenda do registro.

Mel Maia, que passou boa parte da vida com os cabelos lisos, iniciou o processo de transição em 2023. Em outubro do ano seguinte, a atriz radicalizou o visual e adotou um corte curto, onde retirou todos os fios que ainda possuíam química.

Já em janeiro de 2025, a famosa explicou que evitava usar o cabelo solto fora de casa: "O cabelo não fica nem para um lado, nem para o outro. Parto no meio e tem essa parte na cara por causa da franja. Por esses motivos, eu ainda não uso ele solto", disse ela, na época.

"Mesmo definindo, ele tem essas partes lisas. Meu cabelo ainda precisa crescer. Então, não me julguem por usar muito ele preso. Eu já uso às vezes, mas em breve, vou usar ele solto", completou Mel Maia.

Veja as fotos de Mel Maia com o cabelo cacheado: