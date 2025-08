Mel Maia se encanta com cabelo natural após fim da transição capilar

A atriz Mel Maia revelou como está seu cabelo atualmente cerca de um ano após iniciar a transição capilar: 'Ainda bem que não desisti'

A atriz Mel Maia usou as redes sociais na manhã desta terça-feira, 5, para mostrar aos seguidores como está seu cabelo atualmente. A artista, que iniciou o processo de transição capilar há pouco mais de um ano, se mostrou completamente encantada com os fios naturais.

Em seu perfil oficial, Mel publicou um vídeo exibindo as madeixas cacheadas e celebrou a decisão de usá-los de forma natural. " Ainda bem que não desisti da transição! Tá crescendo e tô começando a usar mais soltinho ", escreveu ela na legenda do registro.

Mel Maia, que passou boa parte da vida com os cabelos lisos, iniciou o processo de transição em 2023. Em outubro do ano seguinte, a atriz radicalizou o visual e adotou um corte curto, onde retirou todos os fios que ainda possuíam química.

Já em janeiro de 2025, a famosa explicou que evitava usar o cabelo solto fora de casa: "O cabelo não fica nem para um lado, nem para o outro. Parto no meio e tem essa parte na cara por causa da franja. Por esses motivos, eu ainda não uso ele solto", disse ela, na época.

"Mesmo definindo, ele tem essas partes lisas. Meu cabelo ainda precisa crescer. Então, não me julguem por usar muito ele preso. Eu já uso às vezes, mas em breve, vou usar ele solto", completou Mel Maia.

Veja as fotos de Mel Maia com o cabelo cacheado:

Mel Maia mostra cabelo natural após transição capilar - Reprodução/Instagram

A nova personagem de Mel Maia

Recentemente, Mel Maia terminou as filmagens de seu novo longa-metragem Apenas 3 Meninas (2025). Com direção de Susanna Lira e supervisão artística de Mara Lobão e Rodrigo Montenegro, o projeto é baseado em fatos reais e conta com a produção da Panorâmica Filmes.

Na trama, o público pode seguir a narrativa de três adolescentes no Rio de Janeiro que enfrentam a pobreza menstrual enquanto lutam pela aprovação de uma lei pioneira no Brasil, garantindo a distribuição gratuita de absorventes para todas as mulheres: "A pobreza menstrual ainda é um tabu e acho que esse filme pode se tornar uma grande referência para muitas meninas", comentou em entrevista à CARAS Brasil; confira o bate-papo completo com a atriz!

Leia também: Mel Maia mostra fotos de viagem especial ao lado do novo namorado