Mel Maia mostra fotos de viagem especial ao lado do novo namorado

A atriz Mel Maia abriu um álbum de fotos e vídeos de seus dias de férias em Santa Catarina ao lado do novo namorado; confira

Mel Maia aproveitou bastante seus dias de férias na Serra de Santa Catarina ao lado do novo namorado, Luan Vinicius Medeiros. A atriz e o lutador de boxe aproveitaram o passeio com direito a voo de balão, piquenique e jantar romântico.

Os registros da viagem foram compartilhados nas redes sociais pela artista, que mostrou alguns detalhes de como foram seus momentos especiais no local. Mel ainda posou abraçadinha com um cachorro de estimação e, em meio a sequência de cliques, publicou um vídeo de Luan curtindo um banho de cachoeira.

"Pedacinho das férias nesse lugar incrível!", escreveu a atriz na legenda da postagem. Vale lembrar que Mel Maia e Luan Vinicius Medeiros assumiram publicamente a relação em abril deste ano.

Este é o primeiro relacionamento que Mel assume desde o término da união com o surfista portuguêsJoão Maria. O fim do namoro entre os dois, que durou cerca de um ano, foi confirmado no início de janeiro por ambos.

Quem é o novo namorado de Mel Maia?

Novo namorado de Mel Maia, Luan Vinicius Medeiros, de 30 anos, é lutador de alto rendimento do Exército. O atleta, que já competiu por oito anos com o apoio das Forças Armadas, iniciou sua carreira no esporte aos 14 anos, com incentivo do pai.

Atualmente, ele compete na categoria até 60 kg e tem se preparado para os Jogos Olímpicos 2028, que ocorrerão em Los Angeles, nos Estados Unidos. Luan começou a treinar a atriz em fevereiro deste ano.

Mel Maia esclarece aplicação de botox no rosto

Recentemente, Mel Maia decidiu vir a público esclarecer o motivo pelo qual faz aplicação de botox em seu rosto. Na ocasião, a artista de apenas 20 anos revelou que usa a toxina para prevenir as marcas de expressão e deu mais detalhes sobre a sua decisão:

"Faço botox preventivo na testa porque eu [já] tenho ruga na testa. Eu treino e faço muita expressão, então fica marcado. Eu não posso aplicar botox um mês antes de começar a fazer gravação, porque fico sem expressão. Faço em períodos que não estou gravando porque posso ficar em paz em períodos que não tô gravando. Em períodos em que estou trabalhando não dá. Imagina uma atriz sem expressão?", questionou.

