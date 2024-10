Viúva de Marielle Franco surge em clima de romance com atriz de Verdades Secretas

Viúva de Marielle Franco, a vereadora Monica Benicio surpreendeu ao ser fotografada aos beijos com atriz que atuou em Verdades Secretas. Saiba quem é

Viúva de Marielle Franco, a vereadora Monica Benicio está apaixonada! Na noite de domingo, 13, ela foi flagrada aos beijos durante um evento no Rio de Janeiro.

Monica assumiu o namoro com a atriz Jéssica Córes, que atuou nas novelas Verdades Secretas e Fuzuê. Elas foram vistas juntas durante o Rio Jazz Fest, na Marina da Glória. Por enquanto, elas não revelaram mais detalhes sobre o romance.

Vale lembrar que Monica foi casada por 10 anos com Marielle Franco, que foi assassinada em 2018. Recentemente, ela se separou de Bruna Magalhães.

Monica Benicio e Jéssica Córes - Foto: Cristina Granato

