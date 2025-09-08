Virginia mostra consequências físicas de sua ansiedade: 'Até machucar'

De volta ao Brasil para o aniversário do filho, após ser flagrada na Espanha em iate com Vini Jr., Virginia mostra que está enfrentando a ansiedade

A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou nesta segunda-feira, 08, um sinal físico de que está sofrendo bastante com a ansiedade. Após ser flagrada na última semana em um iate de luxo com Vini Jr., na Espanha, e virar alvo de boatos envolvendo o jogador de futebol, a famosa mostrou que está com a questão psicológica.

Separada de Zé Felipe desde o fim de maio e prestes a celebrar o primeiro ano de José Leonardo com um festão, reunindo as famílias, além de muitos trabalhos, a empresária contou para os seguidores que está lidando com a ansiedade, mas sem revelar o que está a fazendo sofrer.

"Seguidores antigos vão lembrar da época que eu fazia isso com muita frequência", disse ao mostrar o dedo com os cantos "comidos". "Quando estou ansiosa, eu como meus dedos até machucar", revelou a mania que tem ao sentir o desconforto mental.

Ainda nesta segunda-feira, 08, Virginia Fonseca mostrou como celebrou o primeiro ano de José Leonardo com um café da manhã especial, sem a presença de Zé Felipe. Ao fazer uma homenagem para o bebê, ela recebeu um comentário da ex-sogra, Poliana Rocha.

Virginia mostra consequências físicas de sua ansiedade - Foto: Reprodução/Instagram

Atitude de Virginia chama atenção e aumenta rumores de affair com Vini Jr

A influenciadora digital e apresentadora Virginia Fonseca chamou atenção do público na noite de sexta-feira, 5, ao reagir a uma publicação nas redes sociais envolvendo seu nome e o de Vinicius Jr. Nos últimos dias, rumores de que a famosa estaria vivendo um affair com o jogador de futebol se intensificaram após ela realizar uma viagem para a Espanha.

A postagem curtida por Virginia trata-se de um texto escrito pela advogada Brenda Martins e traz uma reflexão sobre a vida pessoal da influenciadora. A profissional do Direito argumenta que, ainda que a famosa seja vista como uma mulher livre e independente, a associação de seu nome ao de um homem negro desperta um tratamento diferenciado, com estigmas e preconceitos.

"Esse tratamento desigual expõe como o racismo opera de forma silenciosa e insidiosa. Não se trata apenas de preconceito explícito, mas de uma lente distorcida que associa o homem negro a estereótipos: ‘aproveitador’, ‘interesseiro’, ‘escândalo’. Se fosse um empresário branco, a manchete provavelmente seria outra, mais suave, até enaltecendo o casal. Mas quando o protagonista é negro, o mesmo fato vira alvo de julgamento moral, como se fosse preciso justificar ou questionar a legitimidade da relação ", escreveu a advogada em um trecho do texto.

Vale lembrar que, apesar das especulações de que Virginia Fonseca e Vini Jr. estariam vivendo um romance, até o momento, nem a influenciadora e nem o atleta se manifestaram publicamente sobre o assunto.

Virginia Fonseca curte publicação sobre Vini Jr - Foto: Reprodução / Instagram

A separação de Virginia e Zé Felipe

Horas antes de anunciarem o fim do casamento, no fim de maio, os dois surgiram curtindo um jantar romântico no quarto do hotel em Portugal. Depois de darem a notícia, a foto do conhecido "fomos" deles se beijando foi apagada dos stories dela. O público até cogitou que tudo é uma brincadeira ou jogada de marketing, contudo a assessoria do casal confirmou o término.

Além de deletarem o clique se beijando dos stories, os dois trocaram suas fotos de perfil da rede social, colocando uma com os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Em meio a algumas suposições sobre qual seria o motivo da separação, os internautas resgataram um vídeo do Dia Das Mães, no qual a empresária apareceu com o semblante um pouco abatido. Na ocasião, o público já cogitava um "climão" entre o casal ou uma crise entre eles.

Horas depois do anúncio, o ex-casal gravou um vídeo contando a verdade sobre a decisão. Virginia Fonseca até postou uma reflexão sobre terem se tornado amigos.

Mesmo separada, Virginia Fonseca foi ao show de Zé Felipe em Portugal e recebeu críticas por aparecer aproveitando o momento enquanto ele chorava no palco. O cantor então saiu em defesa dela e os amigos deles também.